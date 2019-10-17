كاميلي : مغادرتي تدريب خورفكان من صميم عمل الإدارة

المصدر: خورفكان- محمد فضل

أبدى البرازيلي باولو كاميلي مدرب خورفكان استغرابه للشائعات التي راجت خلال اليومين الماضيين بشأن رحيله عن تدريب خورفكان عقب مباراة الجزيرة يوم السبت المقبل ورفض كاميلي الرد على سؤال خلال المؤتمر الصحفي يتعلق بقرب مغادرته لكابينة تدريب نسور خورفكان.

وأشار الى أن هذا السؤال يجب أن يوجه لإدارة النادي وليس له كمدرب لافتاً الى انه يقوم بأداء عمله على أكمل وجه، وقام بتجهيز لاعبي فريقه لمباراة السبت المهمة أمام رفاق مبخوت على أحسن ما يكون محذراً في نفس الوقت من خطورة الفريق الضيف الذي يعتبر من بين المرشحين للفوز بلقب الدوري بعد الانتدابات الصيفية الكبيرة مشيراً إلى أن الجزيرة دفع مبالغ طائلة لتحسين وضعية الفريق، ويعتبر النادي الأكثر صرفاً على اللاعبين في الموسم الحالي .

وقال كاميلي خلال المؤتمر الصحفي اليوم أعرف الجزيرة جيداً فهو فريق قوي في كافة خطوطه ويجب على اللاعبين التركيز والحفاظ على الهدوء خصوصاً المقدمة الهجومية التي يقع على عاتقها كثير من العبء وأتمنى أن يحالفنا التوفيق في الخروج بالنتيجة الإيجابية أمام فخر العاصمة.

وأبدى مدرب خورفكان تحفظه عن التشكيلة التي ستخوض المباراة مشيراً الى أنه سيدفع باللاعب الأكثر جاهزية وبالتأكيد ستكون هناك تغييرات على الأسماء التي خاضت مباراة الكاس أمام كلباء قبل أسبوع وقال ربما لا تتوافر لدينا فرص أكثر امام الجزيرة كتلك التي أتيحت للفريق أمام كلباء ولذلك علينا استغلال أي فرصة وترجمتها الى اهداف مع ضرورة فرض أسلوب اللعب والحذر الشديد في كافة الخطوط للحد من خطورة هجوم الجزيرة بقيادة الهداف التاريخي علي مبخوت .