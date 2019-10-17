غياب مدرب الوحدة عن مؤتمر "المحترفين" قبل مواجهة النصر

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

شهد المؤتمر التقديمي لمباراة الوحدة النصر في الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي، المخصص لمدرب العنابي للحديث عن استعدادات فريقه للمواجهة، مساء اليوم، غياب أعضاء الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة للحديث عن المباراة في الوقت الذي كان من المقرر حضور الهولندي لوك نيغهلوت مساعد المدرب في الجهاز الفني للمؤتمر.

ويقود لوك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في مبارة النصر المقررة بعد غد السبت ضمن الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي، وذلك عقب إقالة موريس شتاين من منصبه مديراً فنياً للفريق، قبل أن أن يعلن الوحدة تعاقده رسمياً مع الإسباني مانويل خيمينيز لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الجاري، على أن يبدأ مهمته عقب مباراة النصر.

واقتصر الحضور خلال المؤتمر الإلزامي من جانب رابطة دوري المحترفين على كل الأندية للحديث عن استعداداتها لمباريات الجولة على مدافع فريق الوحدة الكوري الجنوبي شانغ وو ريم، الذي أبدى عدم قلقه من قدرة الفريق على العودة مجدداً للنتائج الإيجابية بعد خسارة الفريق لمباراتين.

وقال إنه يتطلع بجانب زملائه اللاعبين للعمل مع الجهاز الفني الجديد بقيادة الإسباني خيمينيز، لافتاً إلى أن التغيير قد يعود بالإيجاب على الفريق، مشدداً على صعوبة المواجهة أمام النصر الذي يملك فريقاً جيداً.