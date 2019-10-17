العنبري: نكن احتراماً للوصل وحسابات الكأس "غير" عن الدوري

المصدر: الشارقة- عزالدين جاد الله

أكد عبد العزيز العنبري مدرب فريق الشارقة أن فريقه يكن احتراماً للوصل، مشيراً إلى أن الفوز عليه في كأس الخليج العربي برباعية نظيفة ليست مقياساً كون الكأس له حساباته الخاصة.

ويحل الشارقة ضيفاً على منافسه الوصل بعد غدٍ السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي.

وقال العنبري: الوصل فريق كبير ومعروف بتاريخه وجمهوره وقادر على العودة في أي لحظة، وعلينا أن نحسب لردة فعل "الإمبراطور"، مشيراً إلى أن الوصل لن يرضى بالنتائج السلبية وسيقاتل لاعبوه لتحقيق نتيجة إيجابية، مشيراً إلى أن فريقه جاهز للمواجهة بعد عودة الدوليين، ويدرك أهمية المباراة واحترام الفريق المنافس التي هي من أولويات الفريق.

وأضاف: يغيب عن الفريق ماجد سرور للإيقاف، وسيف راشد للإصابة.