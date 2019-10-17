5 مباريات في الجولة الرابعة من التصفيات التمهيدية لـ"كأس رئيس الدولة"

المصدر: وام

تنطلق مساء يوم غد الجمعة الجولة الرابعة للتصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى المؤهلة إلى دور الـ 16 لمسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم للموسم الرياضي 2019-2020، بإقامة مباراتين لحساب المجموعة الثانية ، تجمع الأولى فريق البطائح مع فريق مسافي بملعب البطائح ، فيما تجمع الثانية فريق الحمرية مع العربي بملعب الحمرية.

وتستكمل مباريات الجولة الرابعة مساء يوم بعد غد السبت بإقامة ثلاثة مباريات لحساب المجموعة الأولى، حيث يلعب مصفوت مع دبا الحصن، والتعاون مع العروبة، فيما يواجه الذيد فريق دبا.

وكان فريق البطائح تأهل رسميا لدور الـ 16 لبطولة كأس رئيس الدولة بعد نهاية الجولة الثالثة، وحجز إحدى بطاقتي الصعود بعد وصوله للنقطة التاسعة لفوزه في الجولة الأولى على الحمرية / 3 - 1/ ، وعلى الإمارات في الجولة الثانية / 2 - 0 / ، وعلى حساب العربي في الجولة الثالثة / 2 -1 / ، وتفوقه في المواجهات المباشرة مع منافسيه في المجموعة الثانية.

وكانت نتائج مباريات الجولة الماضية قد أسفرت عن مواصلة دبا الحصن لصدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط ، يليه مصفوت " ثانيا " وله نفس عدد النقاط ولكن يفصلهما فارق الأهداف ، ثم الذيد " ثالثا " 4 نقاط ، ودبا " رابعا " 3 نقاط ، والتعاون " خامسا " بنقطتين ، والعروبة " سادسا " وله نقطة واحدة .

ويواصل البطائح " المتأهل " تفرده بصدارة المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط ، يليه العربي " ثانيا " ، والحمرية " ثالثا "، والإمارات "رابعا " بفارق الأهداف ولكل منهم 3 نقاط ، ومسافي " خامسا " بدون أي نقاط .