الظفرة يوافق على طلب عجمان

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

وافق نادي الظفرة على طلب عجمان للتدريب في ملعبه مساء اليوم قبل مواجهة الفريقين غداً الجمعة ضمن الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي، ووفقاً لذلك قرر الجهاز الفني لفريق عجمان بقيادة المدرب أيمن الرمادي مغادرة اللاعبين والطاقمين الفني والإداري إلى منطقة الظفرة في العاشرة من صباح اليوم، ليحصل الفريق على قسط مناسب من الراحة قبل خوض التدريب الأخير للمباراة.

ووجد موقف نادي الظفرة الاستحسان من إدارة عجمان والجهاز الفني، وأشاد المدرب الرمادي بنادي الظفرة الذي برهن بهذه الموافقة على أن المنافسة تبقى بين الفريقين داخل الملعب فقط، مع تهيئة كل ما يطلبه الفريق الضيف.