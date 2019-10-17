مشاركة جاسم بين الشك واليقين

المصدر: دبي-علي الظاهري

يتحدد اليوم موقف حتا تجاه مشاركة اللاعب ماهر جاسم أمام العين، في المباراة التي تقام السبت المقبل، لحساب الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي.

وغاب ماهر عن المباراة الماضية ضد اتحاد كلباء، بسبب الإصابة بالتمدد في العضلة الخلفية، التي تعرض لها في الجولة الثانية أمام خورفكان، حيث أنهى اللاعب مرحلة العلاج والتأهيل التي امتدت لفترة أسبوعين. ويستعد «الإعصار» لمواجهة «الزعيم» مكتمل الصفوف، بلا غيابات أخرى، وسط معنويات عالية، بعد حصد 4 نقاط في الجولات الثلاث الماضية، ما قاده إلى احتلال المركز التاسع في جدول الترتيب.