السماوي.. ممنوع من الخسارة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

يمضي السماوي بخطوات واثقة في مختلف المنافسات المحلية، بتحقيق تفرد جديد في كل يوم جديد، فبعد أن تميز كونه الأصغر سناً وسط أندية دوري الخليج العربي بمتوسط أعمار 24 عاماً، ينفرد حالياً بكونه الفريق الوحيد الذي لم يتذوق طعم الخسارة منذ بداية الموسم بعد أن خاض 6 مباريات تنافسية منها 3 في الدوري ومثلها في كأس الخليج العربي.

حيث فاز في مباراتين وتعادل في واحدة خلال المنافستين، وحتى ودياً لعب مباراتين قبل انطلاق الموسم تعادل في الأولى أمام حتا وفاز في الثانية على الظفرة.

وفوق ذلك يتميز السماوي بقوته عندما يخوض المباريات بملعبه ملعب «النار» الذي يتفوق فيه دائماً على منافسيه، حيث لم يعرف الخسارة خلال عامين إلا مرتين فقط منذ أن كان في دوري الدرجة الأولى الموسم قبل الماضي والذي توج بلقبه عن جدارة وعاد سريعاً إلى دوري الأضواء والشهرة بعد غياب موسم واحد.

وخلال 21 شهراً خاض 31 مباراة على ملعبه ووسط جمهوره، منها 11 مواجهة في دوري الهواة، و15 في دوري المحترفين، و5 في كأس الخليج العربي، خسر فيهما مباراتين بنتيجة متشابهة 1-2 أمام الحمرية بدوري الأولى في مارس من العام الماضي، وأمام الشارقة بدوري المحترفين في النسخة الماضية يوم 12 أبريل.