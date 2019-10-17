أحمد بن محمد: وطن الإنجازات يستحق الأفضل دائماً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

وجّه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، كلمته لبنات الإمارات مع اقتراب انطلاق الدورة السادسة لرياضة المرأة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تستضيفها دولة الكويت الشقيقة ما بين الفترة (20 -30) من الشهر الجاري.

حيث يشارك وفد اللجنة في غمار المنافسات بـ 180 رياضياً منهم 137 لاعبة يمثلن الإمارات في 9 رياضات فردية وجماعية.

وأكد سموه أن الوطن الذي اعتاد على تحقيق الإنجازات من أبنائه وبناته في المجالات كافة يستحق دائماً بذل الجهود المستمرة ومضاعفتها للحفاظ على مكانته الرائدة وسمعته العريقة أمام الجميع وقال:

«ندخل هذا التجمع ونحن على ثقة تامة ببناتنا لتحقيق المراكز المتقدمة وحصد الميداليات الملونة وأفضل النتائج في مختلف الألعاب المدرجة بالدورة.

انطلاقاً من وعيهن بقيمة تمثيل الوطن وإدراكهن لمعنى رفع العلم عالياً شامخاً على منصات التتويج في محفل قوي يجمع اللاعبات المتميزات من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، وهو الأمر الذي يعد محطة قوية وفرصة للاحتكاك بين كل المشاركات والاستفادة من تجربة جديدة تفتح المجال لتعزيز المستوى وصقل القدرات المختلفة».

وثمّن سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم دعم قيادتنا الرشيدة لقطاع رياضة المرأة من خلال توفير الغالي والنفيس لها في كل المناسبات، وكذلك الدعم اللامحدود والاهتمام الذي يلقاه من قبل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» في المحافل والمناسبات على الأصعدة المختلفة .

وأضاف: «لا شك أن حرص قيادتنا الرشيدة على توفير كل سبل النجاح والتميز لقطاع رياضة المرأة يضع بناتنا في تحدٍ مستمر مع الذات، للوصول إلى الأهداف المنشودة وترجمة الطموحات إلى نتائج ملموسة على خارطة الرياضة النسائية على المستويات كافة، ونحن في اللجنة الأولمبية الوطنية نقف معهن جنباً إلى جنب لتحقيق تلك الغايات السامية باسم الوطن وإعلاء رايته وتسجيل الألقاب والإنجازات المتعددة».

رئاسة الوفد

وتترأس نورة خليفة السويدي الوفد المشارك بالحدث، فيما تم تسمية منى خليفة الشامسي مديراً للوفد، وغالية عبد الله المازمي نائباً لمدير الوفد. وتتمثل الألعاب التسع التي تخوض فيها بناتُنا المسابقات في كرة السلة، الكرة الطائرة، كرة اليد، كرة القدم للصالات، التايكواندو، الرماية، البولينغ، المبارزة، وألعاب القوى لأصحاب الهمم.

وتستهل المبارزة مشاركتنا في الدورة يوم الأحد المقبل، حيث تضم قائمة الفريق العنود مبروك السعدي، أشواق الحيدر المصعبي، عائشة عيسى عبيد، فجر عبد الله المرزوقي، فاطمة سالم الكعبي، لطيفة سالم الحوسني، نورا محمد البريكي، شهد أحمد خزام، شوق سعيد بلال، وزينب محمد الحوسني، وكلاً من المدربين أسامة محمد قنديل، وشريف محمد محمود.

ويضم فريق التايكواندو مناهل سهيل المخيني، سعاد راشد المسمري، بدرية محمد معلا، تسنيم سعيد الحضرمي، وعبد الله سرور هامين مدرباً، وإسماعيل علي الصابري إدارياً.

مشاركة

كما تشهد الدورة مشاركة كل من الراميات عفراء محمد الشامسي، عفراء سالم بن ظاوي، عائشة محمد الياسي، فاطمة محمد الشبلي، فاطمة سعيد الكعبي، فضة محمد لوتاه، غاية شهيل آل شهيل، ميثاء محمد النياره، مروة جوهر محبوب، ندى إبراهيم الزعابي، صفاء محمد الهاشمي، سلمى إسماعيل الحسوني، سلوى سعيد الظاهري، شيخة محمد الشحي، شروق حسن آل علي.

وفاء خميس آل علي، ياسمين عبد الرحمن تهلك، هند إبراهيم الحوسني إدارية، وكلاً من المدربين فهد سالم الحمادي، حسن محسن موسوي، وسهيلة إمام الدين.

وتضم قائمة فريق البولينغ كلاً من خلود جمعه الظاهري، رحمة مبارك الشرقي، هند يوسف الحمادي، وأحمد خميس العلي إدارياً، وأحمد عتيج المري مدرباً.

فيما تضم قائمة فريق ألعاب القوى لأصحاب الهمم عفراء راشد بن ضاوي، خديجة باروت السويدي، سارة محمد السناني، مهرة خالد الكعبي، ذكره أحمد الكعبي، عائشة سالم الخالدي، مريم أحمد الزيودي، مريم خميس المطروشي، أنصاف سهيل النعيمي، سهام مسعود الرشيدي.

، ريم عبد الله البريكي، شيخة عبد العزيز سلطان، شما عبد العزيز سلطان، عائشة أحمد الهاملي، ثريا حمد الزعابي، وميثاء ساري المهيري إدارية، والطاقم التدريبي المكون من نائلة بنت عزيز خميس، أيمن محمد إبراهيم، سعيد ساعد، وسعاد اغبالت.

اجتماع

عقدت اللجنة الأولمبية الوطنية، مساء أول من أمس، بمقرها في دبي اجتماعاً تنسيقياً للاتحادات المشاركة في الدورة السادسة لرياضة المرأة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالكويت.

وحضر الاجتماع العميد صالح محمد بن عاشور الأمين العام المساعد للشؤون الفنية والرياضية باللجنة الأولمبية الوطنية، ومنى الشامسي وعدد من ممثلي الاتحادات الرياضية المختلفة.

وناقش الطرفان سبل الخروج من الحدث بأفضل استفادة ممكنة، لاسيما أن مثل هذه المناسبات الرياضية لم تعد تقتصر على مجرد المنافسة على الألقاب والميداليات فحسب، بل هي فرصة لتبادل الخبرات واكتساب تجارب جديدة.