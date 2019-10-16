داسيلفا: قبلت تحدي النمور ولن أجازف بتاريخي

المصدر: كلباء – محمد فضل

قال الأورجوياني خورخي داسيلفا المدير الفني الجديد لنادي كلباء إنه قبل التحدي في إشارة لتعاقده مع إدارة النادي الأصفر، متذيل ترتيب دوري الخليج العربي دون رصيد من النقاط. لافتاً الى أن انضمامه لفرقة النمور لم يكن مجازفة بتاريخه التدريبي الحافل معرباً عن أمله في أن يعيد الفريق من جديد إلى سكة الانتصارات بدءاً من لقاء الفجيرة المقرر له يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الرابعة من الدوري.

وأشار المدرب في أول مؤتمر صحفي يعقده منذ التعاقد معه يوم الأحد الماضي إلى أنه ومنذ قدومه قبل أيام لتولي المهمة في كلباء وجد معنويات اللاعبين عالية. لافتاً إلى أن ما يؤرقه هو وصول اللاعبين الدوليين في وقت متأخر. منوهاً إلى أن التوغولي بينال ملابا عاد يوم أمس. وحضر اليوم المجري جوجاك. وغداً سيصل الأردني ياسين البخيت. ولذلك فإن هذه العودة ربما تجبره على تغيير تشكيلة الفريق أمام الفجيرة، وأضاف: "سأنتظر حضور كافة اللاعبين الأجانب والتحدث مع كل واحد منهم لمعرفة مدى جاهزيته للمباراة، خصوصاً البخيت الذي خاض أمس مباراة مهمة مع منتخب بلاده ضد نيبال، وسيصل قبل لقاء الفجيرة بأربع وعشرين ساعة".

وأشار داسيلفا إلى أنه شاهد فيديوهات للفجيرة. لافتاً إلى أن الخصم الذي يتواجد في مقدمة الترتيب يبدو منظماً لكن ما يهمه حالياً كيفية تجهيز كلباء لهذا اللقاء. مؤكداً ثقته في كافة نجوم النمور سواء كانوا أجانب أو مواطنين وقال: "أطمح في قيادة النمور إلى تحقيق الفوز والذهاب بالفريق بعيداً ضمن فرق وسط ترتيب الدوري، وألمح داسيلفا إلى أنه عرف بأن نتيجة الفوز جافت ديار كلباء لعدة أشهر، ولذلك سيعمل ما بوسعه من أجل إعادة البسمة لشفاه جماهير كلباء".