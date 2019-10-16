رازوفيتش: شهيتنا مفتوحة للفوز على عجمان لكن "المهمة صعبة"

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أظهر الصربي فوك رازوفيتش مدرب الظفرة احتراما كبيرا لفريق عجمان الذي يستضيفه مساء الجمعة في الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي. مؤكدا أنه يتميز بعناصر قوية ويلعب بروح وإصرار كبيرين، وأن الفوز عليه يعتبر مهمة صعبة لكل من يقابله.

واستطرد رازوفيتش قائلاً: "نحترم عجمان كثيرا لكننا قادرون على التفوق عليه. قدمنا مستويات جيدة منذ بداية الموسم الحالي وحققنا عددا من النتائج الإيجابية التي رفعت معنويات اللاعبين ومنحت كل لاعب دافعا كبيرا لمواصلة التألق وحصد النقاط، وهذا ما يجب أن نفعله أمام عجمان".

وأشار المدرب الصربي إلى اكتمال جاهزية العناصر بدنياً. وقال إن الفريق أدى عددا من التدريبات القوية التي تم خلالها مراجعة الأخطاء، ودعم الإيجابيات، مع التدريب على طريقة وخطة اللعب.

وشدد رازوفيتش على أهمية الفوز، مبينا أن المباراة تقام على ملعبهم. وأن الفريق يجب أن يقدم أفضل ما عنده حتى يرضي الجماهير. وأضاف: "الجميع يتمتعون بدافع كبير مع شهية مفتوحة للفوز، لذلك أتوقع منهم تقديم مباراة جيدة رغم تأكيدي بأن المباراة ستكون صعبة ضد واحد من أفضل فرق الدوري".