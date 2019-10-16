10 أندية إماراتية تحصل على الرخصة الآسيوية لكرة القدم

المصدر: وام

قررت لجنة التراخيص الابتدائية التابعة لنظام تراخيص الأندية في رابطة المحترفين الإماراتية منح الترخيص الآسيوي لأندية شباب الأهلي دبي لكرة القدم، والعين، والجزيرة، وعجمان، والنصر، وكلباء، والوصل، والشارقة، و الوحدة، وبني ياس.. وذلك خلال اجتماعها الدوري مساء الاثنين في مقر الرابطة بالعاصمة أبوظبي.

كما قررت اللجنة عدم منح الترخيص الآسيوي 2019-2020 لشركات كرة القدم التي لم تستوف المعايير المطلوبة في نظام تراخيص الأندية. وسيتم منح الأندية التي لم تحصل على الرخصة فرصة لاستئناف قرار اللجنة في فترة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ إعلان القرار.

ترأس الاجتماع عمر الحاي الميدور وحضرها كل من حمد الجنيبي، وأحمد المهيري، ومحمد حسن، ومحمد الحمادي ويوسف عزير أعضاء اللجنة، وفريق عمل إدارة التراخيص بالرابطة. وتم خلال الاجتماع البت في قرارات الترخيص الآسيوي والخاص بدوري أبطال آسيا عن دورة الترخيص 2019-2020.

وكانت رابطة المحترفين الإماراتية قد عملت على تعريف الأندية بمتطلبات الترخيص ومواعيد تقديم المستندات في البرنامج الإلكترونيCLAS التابع للاتحاد الآسيوي، كما راجع فريق إدارة التراخيص بالرابطة الملفات ومن ثم إعادة إرسال الملاحظات للأندية لتلافي وجود أي نواقص بما يسهم في ترخيص الأندية في الموعد المحدد ووفق القوانين والنظم المتبعة في هذا الخصوص.