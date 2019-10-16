خيمينيز يصل اليوم للتعاقد مع الوحدة

المصدر: أبوظبي ـ محمد صادق

اقترب الوحدة من التعاقد مع الإسباني مانويل خيمينيز مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم خلفاً للهولندي موريس شتاين الذي أقيل من منصبه الأسبوع الماضي بعد مرور 3 جولات من دوري الخليج العربي.

ومن المنتظر أن يصل المدرب الإسباني إلى العاصمة أبوظبي اليوم لإكمال إجراءات التعاقد بعد التوصل لاتفاق مع إدارة النادي على قيادة الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

فيما يقود الفريق في مباراة النصر المقررة يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي الهولندي لوك نيجهولت مساعد المدرب في الجهاز الفني، الذي تولى مهمة تدريب الفريق خلال اليومين الماضيين عقب الإطاحة بشتاين، إذ شهدت تدريبات الوحدة عودة خماسي المنتخب الأولمبي.