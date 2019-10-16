«الأبيض» يفقد الصدارة أمام تايلاند

المصدر: بانكوك - العوضي النمر

وصلت بعثة منتخبنا الوطني، فجر أمس، إلى الدولة، بعد خسارته من تايلاند «أفيال الحرب»، بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء أمس على ملعب تاماسات في العاصمة بانكوك.

ضمن الجولة الثالثة للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، بدأ الأزرق التايلاندي في التسجيل عن طريق مهاجمة تراسيل بعد 26 دقيقة، وأدرك الخطير علي مبخوت التعادل في الدقيقة 46 من الشوط الأول، ثم سجل تايلاند الهدف الثاني عن طريق بونيا في الدقيقة 52.

وبذلك يتربع الأزرق على الصدارة برصيد 7 نقاط يليه المنتخب الفيتنامي بالرصيد نفسه بعد فوزه أمس على مضيفه الإندونيسي 3-1 في بالي.، ويتوقف رصيد الأبيض عند 6 نقاط يحتل بها المركز الثالث في ترتيب المجموعة.

وتوجهت بعثة «الأبيض» من ملعب تاماسات عقب انتهاء مباراة تايلاند مباشرة إلى مطار بانكوك الدولي مباشرة، في رحلة استغرقت نحو 6 ساعات، وسينضم اللاعبون إلى أنديتهم بعد الوصول، استعداداً للمشاركة في منافسات الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي التي تقام بعد غدٍ والسبت المقبل.

بداية حماسية

بدأت مباراة منتخبنا أمام تايلاند بشكل حماسي، وكانت مشاركة عموري مفاجأة للفريق التايلاندي حيث بدأ الفريق المنافس بالضغط من البداية، من خلال اللعب العرضي، مع حرص دفاعي من لاعبي منتخبنا لامتصاص الحماس التايلاندي، وتألق خط الدفاع في الزود عن مرماه على الرغم من كثافة الهجوم التايلاندي.

حيث شكل الثنائي تيراسيل وسومانيا خطورة كبيرة على مرمي خالد عيسى، ويحسب للاعبي منتخبنا تماسكهم وتركيزهم خلال تلك الدقائق لنشطة للفريق التايلاندي، والحد من خطورة لاعبيه.

تسديدات قوية

ونال علي مبخوت إنذاراً في لعبه مشتركة بينه والمدافع سارانون، واعتمد المنتخب التايلاندي على التحرك من الجبهتين اليمن واليسرى ورفع الكرات العرضية للخطير تيراسيل دانغدا، التي وقف لها علي صالح وخليل إبراهيم بالمرصاد، وقاما بواجباتهما الدفاعية.

والحد من خطورة الانطلاقة التايلاندية، لذلك اعتمد التايلانديون في فترات عديدة على التسديد من خارج منطقة الجزاء سواء من تراسيل أو بونيا، ولكن كراتهم لم تكن متقنة للاستعجال.

هدف تايلاندي

وجاءت الدقيقة 26 لتحقق الرغبة التايلاندية بالتسجيل حينما استغل المهاجم تراسيل خطأ دفاعياً لقلة الرقابة، وسدد عن يسار خالد عيسى محرزاً الهدف الأول لمنتخب تايلاند، وتسبب هذا الهدف في بعض الارتباك في صفوف «الأبيض».

هدف

وقبل أن يلفظ الشوط الأول أنفاسة الأخيرة، تقدم الحسن صالح بكرة وارتبك الدفاع التايلاندي، ليمرر عرضية يسدد منها الخطير علي مبخوت كرة قوية رأسيه تسكن الشباك، لترتفع معنويات لاعبينا بهذا الهدف الذي جاء في توقيت مثالي للأبيض.

وشهدت بداية الشوط الثاني هطول أمطار على أرض الملعب، ومع البداية سدد تراسيل كرة عرضية مرت بجوار القائم لمرمي خالد عيسى، ويستمر الضغط التايلاندي حتى جاءت الدقيقة 52 لتشهد تسجيل هدف ثانٍ لتايلاند عن طريق لاعبه بونيا، في الوقت الذي ظهر فيه الأبيض دون أنياب حقيقية.

إصابة برمان

وتعرض لاعب خط الوسط أحمد برمان إلى الإصابة إثر كرة مشتركة مع لاعب تايلاندي، وتم استبداله ويحل مكانة طارق أحمد، في أول تغيير للأبيض، وفي الدقيقة 72 يجري المدرب مارفيك ثاني تغييراته بمشاركة أحمد خليل بديلاً لعموري، ومع أول لمسة كاد خليل أن يسجل التعادل، ولكن كرته مرت بجواء القائم.

وفي كرة مشتركة ينال محمد برغش إنذاراً ثانياً للأبيض، وكاد منتخبنا أن يدرك التعادل في الدقيق الأخيرة من زمن المباراة من كرة عرضية مرت من أمام أحمد خليل.

وتكرر المشهد من كرة رفعها علي صالح لمبخوت يهديها إلى أحمد خليل الذي سدد فوق العارضة، وأمام هجوم منتخبنا في الوقت المحتسب بدل الضائع يجري مدرب تايلاند تغيرين لإهدار الوقت المتبقي، لينجح المنتخب التايلاندي في إنهاء المباراة فائزاً وينتزع صدارة المجموعة السابعة.

تشكيلة الأبيض

خالد عيسى، محمد برغش، محمد العطش، خليفة الحمادي، الحسن صالح، علي صالح، علي سالمين، أحمد برمان (طارق أحمد)، خليل إبراهيم، عموري (أحمد خليل)، علي مبخوت.

أكيرا انيشيتو: حققنا الفوز الأغلى

اعتبر الياباني أكيرا انيشيتو مدرب منتخب تايلاند أن الفوز الذي حقه فريقه على الأبيض بهدفين مقابل هدف هو الأغلى خلال مشوار الفريق في التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023 لكونه أعاد الصدارة لتايلاند مرة أخرى، وأن فريقه تفوق على منتخب كبير وعريق يضم العديد من اللاعبين الموهوبين.

وأكد المدرب الياباني سعادته بتحقيق الفوز الثاني له في المجموعة السابعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

وقال مدرب تايلاند: نحن تفوقنا لعباً ونتيجة خلال اللقاء بعد أن أحسنا التخطيط للمباراة، حيث شاهدنا مباريات المنتخب الإماراتي ووضعنا يدنا على أداء الفريق المنافس خلال المباريات الماضية، ولحسن تنفيذ اللاعبين لخطة اللعب على مدار شوطي المباراة، وكان بالإمكان زيادة رصيدنا من الأهداف لولا بعض الاستعجال من لاعبينا.

وأشاد مدرب منتخب تايلاند بأداء المنتخب الإماراتي طوال المباراة معتبراً أن «الأبيض» فريق قوي ويمتلك عناصر على أعلى مستوى، وقال: أدى المنتخب الإماراتي مباراة جيدة وأحسن التعامل مع ضغط منتخبنا عليه في أغلب فترات المباراة.

وأضاف مدرب المنتخب التايلاندي: المنتخب الإماراتي كانت لهم خطورة هجومية في كثير من فترات المباراة على ملعبنا، وإحدى الهجمات الإماراتية أسفرت عن هدف المهاجم المتميز علي مبخوت الذي يعد واحداً من أفضل لاعبي منتخب الإمارات، وأكثرهم خطورة على المرمى، تابعته من قبل وحاولنا الحد من خطورته في المباراة، ومع ذلك أفلت بهدف في مرمانا.

مارفيك: أنا حزين ومُحبَط

عبّر الهولندي فان مارفيك، مدرب منتخبنا الوطني، عن حزنه وشعوره بالإحباط من نتيجة مباراة الأبيض مع نظيره التايلاندي في الجولة الثالثة للفريقين بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023. وقال: «إنني غير راضٍ عن الأداء خلال المباراة، أنا حزين ومُحبَط، كدنا نحقق الفوز، خاصة من الفرص التي سنحت لها في الشوط الثاني والدقائق الأخيرة من زمن المباراة».

وعاد مارفيك ليقول إن النتيجة طبيعية خاصة بعد أداء المنتخب التايلاندي، الذي استحق الفوز واعتلاء الصدارة، قائلاً: «برغم سعادتي بالهدف الذي سجله علي مبخوت في نهاية الشوط الأول، فإنني حزنت بعد تسجيل المنتخب التايلاندي الهدف الثاني الذي أصابني بالإحباط، صحيح حاولنا تدارك التعادل على أقل تقدير، ولكن لم نوفَّق في ترجمة الفرص التي سنحت إلى أهداف».

وعن مغامرته بإشراك اللاعب عموري من بداية المباراة مما عرّضه لإرهاق، يقول مارفيك: «أنا شخصياً من أشد المعجبين باللاعب الذي يُعدّ من أفضل اللاعبين على المستوى الآسيوي، وأفضل من قمت بتدريبهم خلال مسيرتي التدريبية.

وحينما اتخذت قراراً بمشاركته أساسياً كانت لي أهداف من تلك المشاركة، وهو أدى بشكل جيد، وقمت بإخراجه بعد 70 دقيقة من أجل أهداف هجومية، ومشاركة لاعب بديل يستطيع أن يحقق الفارق، وبالفعل سنحت للمنتخب عدة فرص كانت كفيلة بتحقيق الفوز بالمباراة. عموماً، هذه كرة القدم، ولا بد أن نرضى بما تفرضه علينا».

حضور رسمي في ملعب تاماسات

حرص سلطان عبيد الكعبي القائم بالأعمال في سفارة الدولة لدى جمهورية تايلاند، وعلي راشد عمران الملحق الصحي بالسفارة، على حضور مباراة منتخبنا أمام تايلاند التي أقيمت أمس على ملعب تاماسات في العاصمة بانكوك، ضمن الجولة الثالثة للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

كما شهد المباراة من الملعب عبد الله ناصر الجنيبي نائب رئيس اتحاد الكرة الإماراتي ورئيس بعثة منتخبنا في تايلاند، وهشام الزرعوني رئيس لجنة المسابقات، وأحمد المهبوبي عضو مجلس الإدارة.

جماهير تدعم منتخبنا

شهد مباراة الأبيض مع تايلاند عدد من الجماهير سواء التي حضرت من الإمارات مثل فهد المنصور «فالودة» المشجع الوحداوي الشهير، وحريز المنهالي مشجع بني ياس، أو من أبناء الوطن الموجودين في بانكوك، وكذلك عدد من أبناء الجاليات العربية الموجودة في تايلاند، وشجع الجميع المنتخب طوال زمن المباراة، كما شهد المباراة جمهور كبير يراوح عددهم ما يقارب من 24 ألف متفرج.