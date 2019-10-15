"الأبيض" يخسر من تايلاند ويتراجع إلى المركز الثالث

المصدر: دبي - ايهاب زهدي

تعثر منتخبنا الوطني الأول، بالخسارة (1-2) أمام مستضيفه منتخب تايلاند اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد تاماسات، ضمن الجولة الرابعة من تصفيات المجموعة السابعة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023، وتجمد رصيد "الأبيض" عند 6 نقاط، وتراجع إلى المركز الثالث، بفارق نقطة عن منتخب تايلاند الذي صعد إلى الصدارة.

وجاء منتخب فيتنام ثانياً برصيد 7 نقاط، بعدما فاز خارج ملعبه على إندونيسيا 3-1 اليوم، على ملعب استاد وايان ديبتا في بالي، وسجل دو دوي مانه في الدقيقة 26، وكوي نغوك هاي في الدقيقة 55 من ضربة جزاء، ونغوين تين لينه في الدقيقة 61، أهداف فيتنام، وأحرز عرفان باتشديم في الدقيقة 84، هدف إندونيسيا الوحيد.

لم يظهر منتخبنا الوطني بالمستوى المطلوب في الشوط الأول، وارتكب لاعبينا أخطاء كثيرة في التمركز والتمرير والضغط على الخصم، لتشكل هجمات تايلاند خطورة كبيرة على مرمى حارسنا خالد عيسى.

وافتتح منتخب تايلاند التسجيل في الدقيقة 26 عن طريق تيراسيل دانادا، برأسية قوية بعد عرضية مثالية، وغياب تام لمدافعي "الأبيض" في رقابة اللاعب القادم من الخلف.

وأنقذ القائم مرمانا من هدف ثاني في الدقيقة 30، بعدما اصطدمت الكرة بجسد مدافعنا محمد العطاس، وغيرت اتجاهها إلى المرمى، ثم أنقذت العارضة "الأبيض" في الدقيقة 37، من تسديدة قوية.

وتمكن علي مبخوت، من تعديل النتيجة في الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع، بتسجيل هدفاً برأسية جميلة بعد عرضية رائعة من الحسن صالح، ليؤجل الحسم إلى الشوط الثاني.

هطلت الإمطار مع انطلاقة الشوط الثاني للمباراة، وأضاع منتخب تايلاند فرصة هدف ثاني مؤكد في الدقيقة 47، من فرصة انفراد بالمرمى، ومرت الكرة بسلام بجوار القائم.

وظلت نفس أخطاء لاعبينا الدفاعية قائمة، ونظمت تايلاند هجمة سريعة، ولعبت كرة عرضية من الجانب الأيمن، وقابلها اكينت بانيا بتسديدة قوية في شباك خالد عيسى، لتتقدم 2-1 في الدقيقة 52.

وحاول منتخبنا العودة إلى المباراة، لكنه افتقد الشراسة الهجومية المطلوبة، ولم تكن هناك فرص خطرة، باستثناء فرصة للبديل أحمد خليل في الدقيقة 73، ومرت بجوار القائم، ليتعثر منتخبنا للمرة الأولى في التصفيات الحالية.

وتقام الجولة الخامسة من منافسات المجموعة يوم 14 نوفمبر القادم، حيث تلتقي فيتنام مع منتخبنا في هانوي، وماليزيا مع تايلاند في كوالالمبور، وكانت الجولة الأولى، قد شهدت فوز ماليزيا على إندونيسيا 3-2 في جاكرتا، وتعادل تايلاند مع فيتنام 0-0 في باثوم ثاني.

وشهدت الجولة الثانية، فوز الإمارات على ماليزيا 2-1 في كوالالمبور، وتايلاند على إندونيسيا 3-0 في جاكرتا، والجولة الثالثة، فوز الإمارات على إندونيسيا 5-0 في دبي، وفيتنام على ماليزيا 1-0 في هانوي.

والجدير بالذكر، أنه يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات الثماني، إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني (المجموع 12 فريق) إلى نهائيات كأس آسيا 2023، والدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022.