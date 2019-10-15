5 مباريات إيقاف و200 ألف درهم غرامة للاعب ماجد سرور

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة في اجتماعها مساء اليوم، إيقاف ماجد سرور لاعب منتخبنا الوطني الأول، خمسة مباريات رسمية مع فريقه الشارقة

و فرض غرامة مالية على اللاعب، وقيمتها 200 ألف درهم، لمخالفته قواعد معسكر المنتخب في دبي قبل مواجهتي اندونيسيا وتايلاند في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وكان الجهاز الفني لمنتخبنا، قد استبعد ماجد سرور، من معسكر "الأبيض" في دبي قبل لقاء اندونيسيا، وأكد أن سبب الاستبعاد، مخالفة اللاعب للتعليمات الإدارية والفنية للمنتخب، وقام اتحاد الكرة بتحويل اللاعب إلى لجنة الانضباط، لاتخاذ العقوبة اللازمة