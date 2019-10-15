«الأبيض» يتحدى«أفيال الحرب» في موقعة إثبات الذات والقمة

المصدر: بانكوك - العوضي النمر

يسعى منتحبنا الوطني الأول لكرة القدم إلى المحافظة على صدارة المجموعة السابعة، حينما يواجه نظيره تايلاند «أفيال الحرب» عند الرابعة من عصر اليوم «بتوقيت الإمارات»، باستاد تاماسات في بانكوك، في لقاء التحدي ضمن الجولة الثالثة للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

ويتربع «الأبيض» على الصدارة برصيد 6 نقاط، يليه تايلاند برصيد 4 نقاط، ويأمل منتخبنا مواصلة النتائج الإيجابية بعد فوزه على ماليزيا في كوالالمبور 2 - 1، وعلى إندونيسيا 5 - 0 وتختلف مباراة اليوم عن سابقتيها، نظراً لتطور مستوى المنافس خلال الفترة الأخيرة.

والثقة كبيرة بقدرة لاعبينا على تقديم أقصى جهد، يعزز من فرص العودة بنتيجة إيجابية، والطموح كبير في حصد النقطة التاسعة في التصفيات، وكان آخر لقاء جمع المنتخبين انتهى بالتعادل 1 -1 في كأس آسيا «الإمارات 2019».

إلغاء

وتسببت الأمطار الغزيرة التى هطلت مساء أمس على مدينة بانكوك في إلغاء مران الأبيض على الملعب الرئيسي للمباراة، حفاظاً على سلامة اللاعبين وعلى أرضية الملعب التي تأثرت كثيراً من جراء تلك الأمطار المتواصلة لليوم الثاني على التوالي ما دفع بمدرب منتخبنا على التصريح بأنه لا يخشي المنافس بقدر خشيته من حالة الطقس وتأثيرها على سير المباراة وعطاء اللاعبين داخل الملعب.

يعتبر لقاء منتخبنا وتايلاند ثالث مهمة رسمية للمنتخب خلال التصفيات، وللمدرب مارفيك مع «الأبيض»، وهو تحد لنجوم «الأبيض» مع أنفسهم أولاً، لكونه يختلف عن اللقاءين السابقين بالتصفيات، ويعتبر صراعاً قوياً في إثبات الذات وتبدو معنويات اللاعبين عالية ولديهم عزيمة قوية على تحقيق الفوز.تغير طفيف

ومن المتوقع أن يقوم الجهاز الفني بقيادة مارفيك، إلى تثبيت التشكيلة، التي خاضت المباريات الماضية بالتصفيات مع إجراء تغيلرات طفيفة للإصابات.

ومن المنتظر أن يدفع بخالد عيسى للدفاع عن عرين الفريق، ويشهد خط الدفاع تعديلاً طفيفاً نظراً لإصابة وليد عباس بتمدد في العضلة الخلفية، وأصبح الحسن صالح أبرز المرشحين للمشاركة. ويوجد احتمال للدفع بسالم راشد مدافع الجزيرة الشاب، ويوجد شبه استقرار على الثلاثي خليفة الحمادي ومحمد العطاس ومحمد برغش.

عموري أساسياً

أما خط الوسط فسوف يشهد تغييراً واحداً، من خلال مشاركة الموهوب عمر عبد الرحمن «عموري» الذي ظهر بمستوى متميز في مباراة إندونيسيا، وتهدف مشاركته لإيجاد توازن في الأداء، والتحكم في «رتم» المباراة، وتقليل تركيز لاعبي تايلاند بسبب وجوده حيث سيعمل له المنافس ألف حساب.

كما يشارك ثنائي الارتكاز علي سالمين وأحمد برمان، ولاعبا الأطراف علي صالح وخليل إبراهيم، وسيكون في خط الهجوم الهداف علي مبخوت.

أسلوب

ويهدف مارفيك، إلى فرض أسلوب لعب المنتخب على منافسه تايلاند، حتى لا يجاريه في السرعة التي من شأنها إرهاق لاعبي «الأبيض»، وستكون الهجمات المرتدة السريعة سلاح منتخبنا لتعزيز القوة الهجومية بجانب تأمين الدفاع والحذر من سرعة المنافس وكراته العرضية.

ولن يجازف بالاندفاع الهجومي مع قيام علي صالح وخليل إبراهيم بواجباتهما الدفاعية للحد من انطلاقة لاعبي تايلاند، فيما حذر المدرب مارفيك من الاندفاع الهجومي لمنتخبنا، ومجاراة منافسه في السرعة وفتح اللعب

مبخوت حديث الإعلام

يحظى النجم علي مبخوت بشعبية في تايلاند، بعد تألقه مع «الأبيض» وتسجيله 5 أهداف خلال المباريات الماضية جعلته يعتلي صدارة هدافي التصفيات، وخلال المؤتمر الصحفي كان مبخوت حديث الإعلام التايلاندي، بالإضافة إلى تناول جماهير تايلاندية الحديث عن مهاراته وإمكاناته الفنية العالية.

منتخبنا من الملعب إلى المطار

يتوجه منتخبنا الوطني من ملعب تاماسات عقب انتهاء مباراته أمام تايلاند، إلى مطار بانكوك الدولي مباشرة، من أجل العودة إلى الدولة، في رحلة تستغرق 6 ساعات، وسوف ينضم اللاعبون إلى أنديتهم بعد الوصول، والاستعداد للمشاركة في منافسات الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي. بانكوك - البيان الرياضي

خليفة الحمادي: مستعدون فنياً ومعنوياً

أكد خليفة الحمادي مدافع منتخبنا أن مباراة تايلاند قوية وصعبة خاصة أن «الأبيض» و«أفيال الحرب» من المنافسين على صدارة المجموعة السابعة، وقال: لاعبو المنتخب في حالة استعداد جيد فنياً ومعنوياً، ويملكون العزيمة القوية على تحقيق نتيجة إيجابية، تعزز من موقفنا في الاحتفاظ بالصدارة.

وعن الفوز على إندونيسيا بخماسية قال: طوينا صفحة تلك المباراة تماماً، وأصبحت من الماضي، وحالياً أمامنا مباراة جديدة قوية، وكل تركيزنا منصب عليها، ونأمل أن نظهر خلالها بالمستوى المعهود، وأن نحقق نتيجة ترضي طموح جماهيرنا.

فالودة يقود الجماهير

يقود المشجع فهد المنصوري «فالودة» الجماهير في مدرجات تاماسات لدعم «الأبيض» أمام تايلاند، كما وصل إلى بانكوك عدد من قادة المشجعين، من بينهم حريز المنهالي، وأبدت الجاليات العربية في بانكوك حرصها على مؤازرة منتخبنا، وقامت إدارة البعثة بتوفير التذاكر للجماهير. وقال «فالودة»: ثقتنا كبيرة بأن لاعبينا لن يدخروا جهداً من أجل الفوز. بانكوك- البيان الرياضي

مارفيك: لا أخشى سوى الطقس

أكد الهولندي فان مارفيك مدرب منتخبنا أن مباراة «الأبيض» أمام تايلاند قوية وصعبة، للفريقين نظرا لرغبتهما في تحقيق الفوز، واعتلاء الصدارة، مما يزيد من أهمية المباراة، ولا أخشى في هذه المباراة إلا من ظروف الطقس، خاصة مع سقوط أمطار غزيرة خلال المران الأخير أمس، مما ينذر بهطول المزيد، وأخشى أن يكون لها تأثير سلبي على ملعب المباراة.

أداء

وقال: درست المنتخب التايلاندي جيدا، من خلال أدائه في المباريات الماضية، من اجل حسن التعامل معه خلال زمن المباراة، ومنافسنا تطور أكثر مع مدربه الحالي، ما يدعونا لزيادة التركيز، خاصة وأن الفريق يلعب على ارضه ووسط جماهيره.

وأشار مارفيك الى أنه يعتبر تايلاند من أفضل المنتخبات الآسيوية تطوراً خلال الفترة الماضية، حيث تطور كثيرا وظهر بمستوى طيب خلال منافسات كأس آسيا «الإمارات 2019»، ونتائجه في التصفيات الحالية تؤكد تميزه.

إعداد

واكد مارفيك على حسن إعداد «الأبيض» رغم ضيق الوقت بعد مباراة إندونيسيا، وقال: نأمل أن يظهر لاعبونا بمستوى طيب يعكس حسن استعدادهم للمباراة.

وعن الفارق بين مستوى تايلاند عدما كان يقابله مع المنتخب السعودي، قال مارفيك: يوجد فارق زمني 4 سنوات، وأعتقد أن الأمور تغيرت كثيرا، وأشرت سابقاً إلى أن «التايلاندي» تطور كثيراً.

انيشيتو: هجوم « الأبيض» يزعجنا

أكد الياباني أكيرا انيشيتو مدرب منتخب تايلاند، أن مباراة فريقه أمام الإمارات، من أقوى مباريات التصفيات، نظراً لأن «الأبيض» منتخب كبير وعريق، ويضم بين صفوفه نخبة من اللاعبين أصحاب البصمة المميزة في الكرة الآسيوية.

وقال: «يزعجنا قوة هجوم المنافس ونعمل على إيقافها، وقمنا بتحليل أدائه بشكل جيد، حيث نعرف كل كبيرة وصغيرة عنه، وكل ما أطلبه من لاعبينا، هو زيادة التركيز في جميع تفاصيل المباراة، وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني بشكل جيد».

لاعب مميز

وأشاد مدرب تايلاند، بلاعب منتخبنا علي مبخوت، وقال: هو لاعب مميز، ويلعب مع فريق قوي، وظهوره بمستوى طيب خلال المباريات الأخيرة مع فريقه، يعزز من القوة الهجومية لمنتخب الإمارات، ما يجعلنا نركز على الحد من خطورته، وحذرت لاعبينا منه.

تأقلم

وركز مدرب منتخب تايلاند على نقطة تأقلم منتخب الإمارات مع أجواء المباراة، بعد أن حضر إلى بانكوك بعد مباراته مع إندونيسيا مباشرة، ما يجعله يتعود على كل الظروف، وبالتالي، لا توجد لديه رهبة من المباراة.