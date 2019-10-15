الأبيض الأولمبي يتعادل مع فيتنام ودياً

المصدر: هوشي منه - البيان الرياضي

تعادل منتخبنا الوطني الأولمبي مع نظيره منتخب فيتنام بهدفٍ لكلٍ منهما، في المباراة الدولية الودية الثانية التي جرت أول من أمس على استاد هوشي منه، في ختام معسكر الأبيض الخارجي الذي أقيم في سنغافورة وفيتنام للفترة من 5 إلى 14 أكتوبر الجاري استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة المقررة في تايلاند يناير المقبل، والمؤهلة بدورها إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

أحرز هدف منتخبنا اللاعب طحنون الزعابي.وأكد جمال بو هندي مدير منتخبنا الوطني الأولمبي أن معسكر سنغافورة يأتي ضمن خطة الجهاز الفني للمنتخب والتي تهدف إلى توفير أقصى درجات الاستعداد، وخوض مباراتين وديتين ضمن المباريات الودية في برنامج الإعداد لتجهيز اللاعبين بشكلٍ جيد قبل خوض التصفيات، ومنح الفرصة لأغلب العناصر .