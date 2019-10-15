مدافعون هدافون في دورينا

المصدر: إعداد - طلحة عبدالله - غرافيك : حسام الحوراني

لم يكتف عدد كبير من مدافعي أندية دورينا بالبقاء في مراكزهم دفاعاً عن شباك فرقهم، واندفعوا للهجوم لهز شباك الخصوم بالأهداف مع الفريق الأول والرديف.

وخلال مشوارهم في المسابقات المحلية منذ موسم 2008-2009، برز منهم 14 مدافعاً سجل كل منهم أكثر من 10 أهداف في شباك الخصوم ليبلغ عدد أهدافهم 235 هدفاً، ويتصدر القائمة لاعب شباب الأهلي المخضرم يوسف جابر بـ 30 هدفاً، يليه مدافع العين إسماعيل أحمد بـ 25 هدفاً، وفارس جمعة بـ 22 هدفاً، ومحمد مرزوق 18 هدفاً، ومحمد فوزي 17 ومحمود خميس.

ومحمد المنهالي، 16 لكل منهما، وحمدان الكمالي، 15، والحسين صالح، 14 ومهند العنزي، وهزاع سالم، بـ 13 هدفاً، وهلال سعيد، وسيف محمد، وسلطان الغافري بـ 12 هدفاً لكل.