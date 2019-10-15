16 لاعباً في قائمة منتخب الجامعات للصالات

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلن الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي قائمة لاعبي منتخب كرة قدم الصالات الجامعي، الذي يستعد للمشاركة في بطولة التسامح العربية الجامعية لخماسيات كرة قدم الصالات التي تستضيفها العاصمة أبوظبي في الفترة من 30 أكتوبر الجاري وحتى 7 نوفمبر المقبل بمشاركة 14 دولة عربية.

وضمت قائمة المنتخب 16 لاعباً.ووجه علي مسري المدير التنفيذي للاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي الشكر إلى الجامعات التي تم من خلالها اختيار قائمة المنتخب، مشيراً إلى أن الجامعات مطالبة بتوفير كل سبل المساعدة للطلبة من أجل زيادة التركيز خلال التدريبات من أجل تمثيل الدولة في البطولة العربية الجامعية بالشكل اللائق وبما يساهم في تحقيق أهداف الاتحاد.

وقال إن الفترة المقبلة ستشهد تدريبات يومية للاعبين .