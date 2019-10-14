أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم يفتتح "مؤتمر ومعرض دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي"

المصدر: البيان الإلكتروني

افتتح سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، ظهر اليوم، فعاليات "مؤتمر ومعرض دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي" الأول من نوعه في المنطقة، والتي نظمها مجلس دبي الرياضي تحت شعار "معاً نصنع مستقبل الرياضة"، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي.

وتجول سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم في أروقة المعرض المصاحب للفعالية والذي يضم 52 منصة من كبرى الشركات العالمية في مجال التكنولوجيا والرياضة يمثلون 36 دولة، يعرضون أحدث ابتكاراتهم التكنولوجية باستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الرياضة.

ثم قام سموه، يرافقه مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، بتكريم الوزراء والعلماء وأبطال العالم من المتحدثين الرئيسيين في المؤتمر، وهم: معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الإصطناعي ، ومعالي هاكوب ارشاكيان وزير التكنولوجيا في جمهورية أرمينيا، والبروفيسور مارك رايبرت أشهر صانع روبوتات في العالم المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بوسطن ديناميكس، والبروفسور كرستيان جوتمان الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي، وفيكا جوستافسون بطل العالم في تسلق قمم الجبال، وريجن ماتشادو بطل العالم في رياضة الجوجيتسو، وكولن ويبستر رئيس الاتحاد الدولي للرياضات الالكترونية، وستيفان أودي بطل العالم للتنس الأرضي على الكراسي المتحركة.

حضر الافتتاح سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للتنس، ومعالي حميد القطامي النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وعبدالله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، واللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، وداوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، والدكتور عبدالله الكرم رئيس مجلس المديرين ومدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، والأمناء العامين للمجالس الرياضية بالدولة، وأعضاء مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية المحلية والقارية والعالمية.

وشهدت فعاليات اليوم الأول من المؤتمر خمس جلسات، حيث تحدث في الجلسة الأولى التي حملت عنوان الذكاء الاصطناعي والمجتمع كل من د. جوليان جولد عمدة وعضو مجلس بلدية بيفرلي هيلز، وشين زوهي مدير عام مكتب مدينة جينكدو الصينية، اللذين استعرضا تجربة مدينتهما في تطوير وابتكار تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي واستخدامها في شتى مجالات الحياة وبالأخص في الجانب الرياضي.

كما تحدث النجم العالمي في كرة القدم زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد في الجلسة الخاصة من المؤتمر التي حملت عنوان النجوم ورؤيتهم لمستقبل الرياضة، وشاركه في الحوار فيكا جوستافسون بطل العالم في تسلق قمم الجبال الذي استعرض مستقبل رياضات التحدي، وتحدث أيضًا في الجلسة ستيفان أودي بطل العالم للتنس الأرضي على الكراسي المتحركة الذي ناقش مستقبل أصحاب الهمم مع الذكاء الاصطناعي.

وقدم معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي عرضًا عن تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في تطبيق الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات الحياة، وذلك خلال الجلسة الثالثة التي حملت عنوان استشراف الذكاء الاصطناعي الرياضي، وتحدث أيضًا معالي هاكوب ارشاكيان وزير التكنولوجيا في جمهورية أرمينيا الذي استعرض تجربة أرمينيا مع الذكاء الاصطناعي.

واستعرض الخبيران كريستيان جوتمان ومارك رايبرت خططتهما لإنتاج روبوتات متطورة جدًا يمكن الاستفادة منها في المجال الرياضية .

وقال البروفيسور الخبير كريستيان جوتمان الذي يعد أحد أفضل علماء الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وعلوم البيانات في العالم أنهم يخططون لصناعة روبوتات يمكنها التغلب على أفضل الفرق الرياضية البشرية في كرة القدم مثل ريال مدريد وبرشلونة في عام 2050.

من جانبه قال البروفيسور مارك رايبرت أشهر صانع روبوتات في العالم المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بوسطن ديناميكس التي تقود الصناعة العالمية للروبوتات، أنه يخطط لصناعة روبوت يمكنه ممارسة رياضة كرة الطاولة والتغلب على أبطال العالم في هذه الرياضة، وذلك خلال الجلسة التي تحمل عنوان استشراف الذكاء الاصطناعي الرياضي.

وتحدث خلال الجلسة الرابعة دوني نيلسون رئيس نادي دالاس مافريكس الأمريكي الذي استعرض تجربة نادي دالاس مافريكس لكرة السلة.. كما استعرض درخان آكر رئيس التقنيات وعضو مجلس إدارة نادي غلطة سراي تجربة النادي في تطبيق الذكاء الاصطناعي.

كما تحدث براين بالكومبي المدير التنفيذي لسباقات السيارات ذاتية القيادة "روبو ريس" عن الرياضات الحديثة حيث شارك في الجلسة ساكي تاسوديس مدير عام شركة "ساب" الألمانية للتقنيات الالكترونية.