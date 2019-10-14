خليفة الجرمن: عجمان ينافس الكبار بواقعية

المصدر: حوار- ياسر قاسم

أكد خليفة الجرمن رئيس مجلس إدارة نادي عجمان، قدرة فريق كرة القدم بالنادي على منافسة الكبار في دوري الخليج العربي بفضل الواقعية التي يتعامل بها، موضحاً أن واقعية عجمان تجعله لا يُغير من هدفه في البقاء حتى عندما يفوز على كبار المنافسين في الدوري، وقال الجرمن أن فريقه قادر على التكيُف مع إمكانياته المادية والفنية في مواجهة المنافسين الكبار، وأن هدفهم البقاء مهما حدث من نتائج وكشف أيضاً عن آلية عملهم في التعاقدات مع اللاعبين "مواطنين وأجانب" وأسرار الاستقرار الفني والإداري بعد أن أكمل مجلس الإدارة الحالي 10 سنوات متتالية ودخل الجهاز الفني لفريق الكرة موسمه الرابع على التوالي.



وأضاف أن ناديه يتعامل بواقعية عملاً بمقولة "رحم الله أمرئ عرف قدر نفسه"، فمن المنطق عدم المبالغة في تحديد الهدف، موضحاً أن هذه الطريقة لا تقلل من طموحاتهم في مجاراة أقوى المنافسين وتحقيق أفضل المراكز في دوري الخليج العربي الذي يعتبر من المسابقات الصعبة ورغم ذلك نجح فريقه في وضع بصمته فيه منذ النسخة الأولى التي تواجد فيها.

وقال إن الجميع لديهم القناعة في مجلس الإدارة والمحيطين بالنادي من أقطاب ومحبين، بالنهج الذي يسير عليه النادي وهو نهج وضعه الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط رئيس النادي ويعتمد هذا النهج على عدم المبالغة في إدارة النادي بأكثر من الميزانيات المحددة حتى لا يدخل في "متاهات" تعرقل مسيرة العمل.



وأوضح الجرمن أن هناك معايير تحكم عملهم من بينها وضع سقف للتعاقدات مع اللاعبين سواء كانوا مواطنين أو أجانب، وهي أرقام ليست ثابتة ويمكن التحرك عنها نوعا ما على سبيل الاستثناء، كما أوضح عدم وجود أسرار في صفقات الأجانب فلا توجد لجنة فنية خاصة بهذا الأمر، مؤكداً أن المسألة أولاً توفيق من عند الله، فالموسم الثالث على التوالي استبدل عجمان لاعب واحد فقط من الأجانب قبل انتهاء عقده، وحتى هذا اللاعب تم استبداله في بداية الموسم بسبب إصابة مفاجئة حدثت له، وأُجبر مجلس الإدارة على تغييره مع الإبقاء عليه في قائمة الفريق حتى التنقلات الشتوية.



وقال إن الآلية التي يتعامل بها عجمان في اختيار الأجانب ليس بها أي تعقيدات، تبدأ أولاً بتشاور الإدارة مع الجهاز الفني بقيادة المدرب أيمن الرمادي حول المركز الذي يحتاجه الفريق ويتم التنسيق والاتفاق حول عدد من الأسماء، وفي معظم الأحيان يتم اختيار اللاعب المناسب من بين 3 أسماء بعد التدقيق في المعلومات.

كما تحدث الجرمن عن المنتخب الوطني قبل مواجهته الثالثة في تصفيات مونديال 2022 فقال إن نتائج المنتخب جيدة حتى الآن، وطالب بالتعامل مع الأمور وفق المعطيات، فالمقارنة مع أجيال سابقة في المنتخب أمر غير جيد، وحالياً بعد الفوز على ماليزيا واندونيسيا، ظهرت بعض الأصوات التي لم يرضها المستوى، علما بأنها مرحلة تصفيات والمهم تحقيق الانتصارات وأشار إلى أن مساندة المنتخب بقوة مهما كان المستوى وبعيد عن المقارنة يقودنا لتحقيق حلم العودة لنهائيات كأس العالم.