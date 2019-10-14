انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

انطلقت صباح اليوم فعاليات "مؤتمر ومعرض دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي" الأول من نوعه في المنطقة الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتقام فعالياته تحت شعار "معًا نصنع مستقبل الرياضة" في قاعة راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

وجاءت الجلسة الأولى تحت عنوان الذكاء الاصطناعي والمجتمع وتحدث فيها كل من د. جوليان جولد عمدة وعضو مجلس بلدية بيفرلي هيلز، وشين زوهي مدير عام مكتب مدينة جينكدو الصينية، حول تجربة مدينتهما في تطوير وابتكار تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي واستخدامها في شتى مجالات الحياة وبالأخص في الجانب الرياضي.