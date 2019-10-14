حميد سالمين يعلن انتهاء علاقته مع الوصل

المصدر: دبي - خالد المهيري

أعلن اللاعب حميد سالمين عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ( انستغرام ) عن انتهاء علاقته مع نادي الوصل.

وقال اللاعب ( الأيام علمتني كثيرا من الأمور . والوصل فرصة سعدت أني خذتها بتجربة احترافية .. تم فسخ عقدي مع نادي الوصل ،وأمنياتي لكم بالتوفيق في القادم. كرة القدم صعب الحديث عن كل تفاصيلها. وممكن يكون فيها نجاح أو عدم توفيق، فالنهاية لكم مني كل الاحترام والتقدير .شكراً للجميع سواء أعضاء مجلس إدارة أو جمهور أو لاعبين ).

وكان نادي الوصل قد نفى الأسبوع الماضي صحة الأنباء التي تناولتها وسائل الاعلام عن إنهاء ادارة ( الامبراطور ) لعقد حميد سالمين الذي انضم في مايو الماضي إلى النادي قادما من نادي الظفرة.