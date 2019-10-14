مدربون يعرضون خدماتهم في دورينا

المصدر: دبي - عدنان الغـربي

يُعرف دوري الخليج العربي بكونه وجهة مفضّلة للاعبين والمدربين من مختلف الدوريات في العالم، وما إن بدأت مقصلة المدربين تعمل مبكراً بنهاية الجولة الثانية وانتشار أخبار عن إقالات منتظرة أخرى هنا وهناك، بدأ بعض المدربين الكبار عرض خدماتهم على أندية بعينها عن طريق وكلائهم، أو من خلال الترويج لهم على وسائل التواصل الاجتماعي. ومن بين هذه الأسماء التي تم عرض خدماتها على بعض الأندية، وخاصة الجزيرة والنصر، الروماني أولاريو كوزمين، مدرب العين وشباب الأهلي سابقاً، الذي قدّم أحد وكلائه عرضاً لإدارة العميد تم رفضه بسبب طلباته المالية، للسبب نفسه تم رفض عرض الكرواتي زوران، مدرب العين السابق، والأرجنتيني رامون دياز .

ويتم الترويج لأسماء مدربين آخرين مثل: الإيطالي ماسيمو كاريرا، مدرب سبارتاك موسكو في الموسم الماضي، والأوروغواياني فوساتي، مدرب الأهلي السعودي سابقاً، والبوسني خليلوفيتش، مدرب منتخبي الجزائر والمغرب سابقاً.