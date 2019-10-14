«فخر أبوظبي» يعلن عودة كايزر

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

أعلنت شركة الجزيرة لكرة القدم أمس التعاقد رسمياً مع الهولندي مارسيل كايزر لقيادة الفريق الأول موسمين، خلفاً لمواطنه يورغن ستريبل الذي تمت إقالته قبل أيام لسوء النتائج، وقاد كايزر «فخر أبوظبي» في الدور الأول للموسم الماضي وحقق نتائج جيدة، ولم يخسر في أي مباراة، ثم غادر لخوض تجربة جديدة مع سبورتنغ لشبونة البرتغالي، محققاً ثنائية كأسي البرتغال والدوري، وقاد الفريق للتأهل إلى الدوري الأوروبي.

وأعرب كايزر عن سعادته بالعودة مجدداً لقيادة «فخر أبوظبي»، وقال: أتعهد بأنني واللاعبين سنبذل أقصى جهد لتقديم مستويات متميزة في جميع البطولات، وأتمنى أن نحتفل مع جماهيرنا بالعديد من اللحظات الرائعة.

ورحب عايض مبخوت عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي بعودة كايزر لما يمتلكه من إمكانات فنية عالية، بجانب معرفته بالفريق وخبراته في البطولات المحلية والخارجية.