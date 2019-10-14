353.857.000 درهم قيمة أجانب دورينا

المصدر: دبي- عزالدين جاد الله

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بلغت القيمة السوقية للمحترفين الأجانب في دوري الخليج العربي لموسم 2019-2020، طبقاً لتقديرات موقع «ترانسفير ماركت» العالمي 87.745.146 يورو، ما يعادل 353.857.000 درهم لـ56 محترفاً أجنبياً بمعدل 4 لاعبين أساسيين في 14 نادياً هي جملة أندية دوري المحترفين، حيث اعتمد تقرير «البيان الرياضي» اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم.

صدارة

تصدر أجانب الشارقة قائمة الأغلى بـ11.750 مليون يورو، ما يعادل 47.385 مليون درهم، حيث ارتفعت القيمة السوقية للاعبي نادي الشارقة ككل بعد تتويج النادي بلقب دوري الخليج العربي الموسم الماضي، وحصوله على كأس «السوبر» الموسم الجاري، بينما حل نادي النصر وصيفاً بقيمة بلغت 10.700 ملايين يورو، ما يعادل 43.150 مليون درهم، وجاء شباب الأهلي في ثالثاً بقيمة بلغت 10.450 ملايين يورو، ما يعادل 42.142 مليون درهم.

تقدم

وحل أجانب الوصل في المركز الرابع بقيمة بلغت 9.00 ملايين يورو، ما يعادل 36.295 مليون درهم، وجاء أجانب اتحاد كلباء في المركز الخامس متفوقاً على العين، بقيمة سوقية بلغت 7.100 ملايين يورو، ما يعادل 28.632 مليون درهم. واحتل أجانب العين المركز السادس بقيمة 7.00 ملايين يورو، ما يعادل 28.229 مليون درهم، وجاء أجانب الوحدة في المركز السابع بقيمة بلغت 6.400 ملايين يورو، ما يعادل 25.809 مليون درهم، وحل أجانب خورفكان في المركز الثامن بقيمة بلغت 5.150 ملايين يورو، ما يعادل 20.768 مليون درهم، وجاء أجانب الجزيرة في المركز التاسع بقيمة بلغت 5.100 ملايين يورو، ما يعادل 20.567 مليون درهم.

السماوي

كما بلغت القيمة السوقية لأجانب بني ياس 4.300 ملايين درهم ما يعادل 17.340 مليون درهم، ليحتل بموجبها المركز العاشر، بينما جاء أجانب عجمان في المركز 11 بقيمة بلغت 3.950 ملايين يورو، ما يعادل: 15.929 مليون درهم، وجاء حتا في المركز 12 بقيمة بلغت 3.200 ملايين يورو، ما يعادل 12.904 مليون درهم، وحل أجانب الفجيرة في المركز 13 وقبل الأخير بقيمة بلغت: 1.925 مليون يورو، ما يعادل 7.763 ملايين درهم، وتذيل أجانب الظفرة الترتيب في المركز 14 والأخير بقيمة سوقية بلغت 1.675 مليون يورو، ما يعادل: 6.754 ملايين درهم.

الأغلى

اعتلى المحترف البرازيلي المتألق في صفوف الشارقة إيغور كورنادو قائمة اللاعب الأجنبي الأغلى حيث قدر الموقع قيمته السوقية بـ5 ملايين يورو، في حين جاء مواطنه البرازيلي ليوناردو دا سيلفا محترف شباب الأهلي في المركز الثاني بقيمة بلغت 4.20 ملايين يورو، وجاء الهولندي براندلي ماك محترف نادي النصر في المركز الثالث بقيمة بلغت 4.00 ملايين يورو، وتساوت القيمة السوقية لثلاثة محترفين حيث احتلوا المركز الرابع بقيمة بلغت 3:00 ملايين يورو، وهم: البرتغالي انطونيو خوسيه محترف النصر، والبرازيلي فابيو دي ليما محترف الوصل، ولاعب الشارقة ريكاردو غوميز محترف الرأس الأخضر.