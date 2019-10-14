أبو الشوارب: استبعاد عامر وخليفة من التدريبات «فني»

المصدر: دبي-عدنان الغربي

كشف عبد الرحمن أبو الشوارب رئيس مجلس شركة النصر لكرة القدم، أن سبب استبعاد الشقيقين عامر وخليفة مبارك من تدريبات الفريق الأول، هو أمر فني، مؤكداً أن النصر أكبر من أي لاعب وأي شخص، ومن يحمل شعاره يجب أن يفتخر به ويحترمه، وقال: قدمنا عروضاً رسمية بشأن تجديد عقدي اللاعبين، وتواصلنا مع وكيل أعمالهما، من أجل الجلوس على طاولة المفاوضات، لكنه في كل مرّة يتخلّف عن الموعد ، وبسبب هذه المماطلة وعدم رغبة اللاعبين بالاستمرار قرر المدرب استبعادهما من التدريبات.

تواصل وأضاف: تواصل المدير التنفيذي لشركة الكرة، ونائب رئيس مجلس الإدارة مع وكيل اللاعبين، عدة مرات، من أجل مناقشة بنود العقد والوصول إلى اتفاق يرضي كافة الأطراف، ويحفظ حقوق النادي، وفي كل مرة يقول إنه سيأتي الأسبوع المقبل ويخلف بوعده، ونؤكد ان نادي النصر أكبر من أي شخص، ومن أي لاعب، ومن يحمل شعاره يفتخر به ويحترمه. وأكد أبو الشوارب أن نادي النصر قام بتجديد عقود أكثر من لاعب في الفترة الأخيرة، مثل محمود خميس وخالد جلال، وأن المفاوضات سارت بشكل سلس مع وكلاء أعمالهم، وتساءل قائلاً: لماذا لا نجدد عقد عامر وخليفة؟ مشيراً إلى أن اللاعبين سيخضعان إلى تدريبات فردية بقرار الجهاز الفني.

نفي

من جهة أخرى، نفى أبو الشوارب خبر استبعاد الحارس إبراهيم عيسى، الذي وصفه بأحد أعمدة الفريق الأول، وقال ما يتردد بهذا الخصوص شائعة تهدف لخلق بلبلة في الفريق، وقال: إبراهيم عيسى من اللاعبين المميزين، ولم نفكر في الاستغناء عنه أو إيقافه.

تفاوض

وحول ملف المدرب الجديد للنصر، كشف أبو الشوارب، أن شركة الكرة بصدد التفاوض مع أحد الأسماء التي تتماشى مع وضعية الفريق، مؤكداً استمرار الهولندي فيرسلاين في مهامه بشكل مؤقت.