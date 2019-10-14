علي سالمين: المحافظة على التفوّق

المصدر: بانكوك - البيان الرياضي

أكد علي سالمين لاعب وسط منتخبنا الوطني، حرص كل اللاعبين على تقديم كل ما يملكون من أجل ضمان العودة بنتيجة إيجابية من مواجهة تايلاند.

وأوضح أن كل نجوم الأبيض يدركون أهمية المباراة، ما يلزمهم مزيداً من العمل الجاد للمحافظة على ما حققوه من تفوق.

وكشف علي سالمين أن الأجواء في المنتخب تساعد اللاعبين على تقديم الأفضل، مشيداً بالعمل المتميز للجهاز الفني بقيادة الهولندي مارفيك بجانب الاهتمام الكبير من الجهاز الإداري.

وقال: طوينا صفحة أندونيسيا سريعاً والجميع يحرص على أداء التدريبات بجدية وإصرار، وندرك أهمية المواجهة المقبلة ولن ندخر أي جهد للوصول إلى هدفنا.