الأبيض.. المعنويات عالية والتفاؤل كبير

المصدر: بانكوك - العوضي النمر

وسط معنويات عالية وتفاؤل كبير يختتم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، تدريباته الليلة باستاد تاماسات في العاصمة التايلاندية بانكوك والذي يستضيف مباراة الفريقين غد، في الجولة الثالثة للتصفيات الحاسمة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، والتي تعد مواجهة صعبة نظراً لقوة المنتخب التايلاندي المتطور واللقب بـ«أفيال الحرب»، والذي يضم بين صفوفه 3 من اللاعبين المحترفين، كما أن الفريقين يتنافسان على صدارة المجموعة السابعة. ومن المقرر أن يضع مارفيك المدير الفني لمنتخبنا خلال المران اللمسات النهائية على خطة المباراة في ضوء متابعته ودراسته أسلوب لعب وطريقة المنتخب التايلاندي بجانب الاستقرار على التشكيلة الأساسية ، فيما يؤدي منتخب تايلاند تدريبه الأخير بالملعب نفسه عقب انتهاء تدريب منتخبنا.

ويسعى مارفيك لفرض أسلوب لعب «الأبيض» على الفريق المنافس، ومواجهة سلاح الهجمات السريعة التي من المتوقع أن يعتمد عليها منتخب تايلاند، ويحرص مارفيك على التأكيد على ضرورة الضغط على لاعبي المنافس منذ الدقيقة الأولى حتى لا يتسنى لهم الدخول في أجواء المباراة ومحاولة فرض الأبيض سيطرته على مجريات اللعب، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة الحذر الدفاعي من سرعة لاعبي المنتخب التايلاندي، واعتمادهم على الأطراف في بناء الهجمات، لذلك جاءت تعليمات الجهاز الفني للاعبي الدفاع بعدم التقدم إلا في الضرورة مع السرعة في الارتداد، حتى لا يتم ترك أية مساحات للفريق التايلاندي يمكن استغلالها في تهديد مرمى خالد عيسى.

تركيز

وكان المنتخب واصل تدريباته وسط معنويات عالية وتركيز شديد من جانب اللاعبين في ظل الأهمية القصوى للمباراة، وضرورة حصد نقاطها الثلاث من أجل الوصول للنقطة التاسعة ومواصلة التربع على صدارة المجموعة السابعة، وخاض منتخبنا الوطني حصته التدريبية الثالثة منذ وصوله إلى العاصمة التايلاندية بانكوك، واستمر المران على استاد ايرينا بحضور جميع اللاعبين باستثناء بعض اللاعبين الذين يخضعون لتدريبات علاجية مثل وليد عباس وعلي سالمين.

وشهد معسكر المنتخب محاضرات مكثفة للاعبين من جانب الجهاز الفني للتعرف على نقاط قوة وضعف المنافس، وذلك من مشاهدة مباراتي تايلاند الأخيرتين مع إندونيسيا وفيتنام، إذ من المنتظر أن يمنح مارفيك فرصة اللعب لنفس العناصر التي خاضت لقاءي ماليزيا وإندونيسيا، مع تكليفات محددة من أجل تنفيذها خلال اللقاء، ومن المتوقع أن يدفع المدرب بنفس التشكيلة التي خاض بها اللقاءين السابقين، وإن كانت مشاركة وليد عباس «الذي يعاني الإصابة بتمدد في العضلة» في المباراة سوف تتحدد خلال مران اليوم.

وتشهد تدريبات المنتخب الوطني خلال اليومين الماضيين تركيزاً من جانب الجهاز الفني على الجانب الخططي والتكتيكي خلال التقسيمة اليومية التي يجريها مارفيك بين جميع اللاعبين، إضافة إلى إيصال اللاعبين لأقصى درجات التفاهم والانسجام.