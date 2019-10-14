سهيل: المباراة صعبة وتتطلب التركيز

المصدر: بانكوك - البيان الرياضي

أكد الدكتور حسن سهيل، مشرف منتخبنا ، ثقته بقدرة لاعبي «الأبيض» على تحقيق نتيجة إيجابية خلال مواجهة منتخب تايلاند، وتقديم عرض قوي يؤكد تصميمه على استمرار في صدارة المجموعة السابعة، وأشار إلى صعوبة المباراة، لأن المنافس يلعب على أرضه ووسط جماهيره، وقال : منافسة المنتخبين على القمة يزيد الإثارة في المباراة.

وأضاف : «ثقتنا كبيرة بلاعبينا وقدرتهم على الخروج بنتيجة إيجابية تعزز مسيرة الفريق وأي لاعب سيشارك سيبذل أقصى جهده من أجل الفوز».

وطمأن سهيل الجماهير على جاهزية جميع اللاعبين من الناحيتين الفنية والبدنية، والرغبة الواضحة لدى اللاعبين في تقديم العرض اللائق والقوي الذي يؤهل المنتخب للفوز.

مباراة مصيرية

ووصف الدكتور حسن سهيل مواجهة المنتخب التايلاندي بـ«المصيرية»، إذ إنه لا بديل أمام «الأبيض» عن حصد النقاط الثلاث للمحافظة على الصدارة .

وقال: «الجهاز الفني واللاعبون يدركون أهمية المواجهة أمام تايلاند والمدرب يتعامل مع كل مباراة على أنها بطولة منفصلة، والأهم عدم فقدان أي نقطة تحدّ من طموح الفريق خلال المرحلة المقبلة».

وأشار سهيل إلى أن التركيز الذي وضح منذ بداية التحضيرات لمباراة تايلاند، إضافة إلى الإصرار والروح المعنوية العالية، عوامل تساعد على ظهور المنتخب بشكل جيد

وشدد الدكتور حسن سهيل على صعوبة المواجهة برغم فارق التاريخ بين منتخبنا وتايلاند، وأن المنافس تطوّر كثيراً في السنوات الماضية ما يفرض حسن التعامل معه طوال المباراة.

مفاجآت

وعن تحسب الجهاز الفني للمفاجآت، قال: كل شيء وارد، والجهاز الفني يدرك تماماً كيفية التعامل مع المنافس، وضرورة الحذر، ونعلم ماذا نريد، لأنه لا مجال لفقدان أي نقطة في هذه المرحلة،كما نتعامل مع الفاصل الزمني بين المباريات كأمر واقع مفروض على جميع المنتخبات.

وأشاد سهيل بخطورة مارفيك من خلال تجديد صفوف الفريق ومشاركة العناصر الشابة، مشيراً إلى أن المدرب يبني فريقاً للمستقبل يفيد كرة الإمارات خلال السنوات المقبلة. وقال: «هذه الخطوة تأخرت كثيراً، إذ كان يجب الدفع بعناصر شابة منذ فترة ، ولا بد أن يجد الجيل الجديد من اللاعبين الدعم الكامل، من الأندية والإعلام والجمهور، وأن يصبر الجميع على هذا الفريق ولا يتعجّلوا حتى يكتسب اللاعبون الخبرة التي تقودهم إلى تحقيق الطموحات ».