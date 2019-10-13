أبو الشوارب: النصر أكبر من أي لاعب ومن يحمل شعاره يفتخر به

المصدر: دبي - عدنان الغربي

كشف عبد الرحمن أبو الشوارب رئيس مجلس شركة النصر لكرة القدم أن سبب استبعاد الشقيقين عامر وخليفة مبارك من تدريبات الفريق الأول فني بالأساس وأن نادي النصر أكبر من أي لاعب وأي شخص ومن يحمل شعاره يجب أن يفتخر به ويحترمه.

وقال في تصريحات لـ"البيان الرياضي": قدمنا عروضا رسمية بشأن تجديد عقدي اللاعبين وتواصلنا مع وكيل أعمالهما من أجل الجلوس على طاولة المفاوضات لكنه في كل مرّة يتخلّف عن الموعد المحدد، وبسبب هذه المماطلة وعدم رغبة اللاعبين بالاستمرار في الفريق قرر المدرب استبعادهما من التدريبات والتركيز في عمله على اللاعبين المستمرين معنا.

وأضاف: "تواصل المدير التنفيذي لشركة الكرة ونائب رئيس مجلس الإدارة مع وكيل اللاعبين عدة مرات من أجل مناقشة بنود العقد والوصول إلى اتفاق يرضي كافة الأطراف ويحفظ حقوق النادي وفي كل مرة يقول أنه سيأتي الأسبوع المقبل ويخلف بوعده، هل ينتظر منا أن نقبل يده حتى يجلس معنا أم ماذا، نادي النصر أكبر من أي شخص ومن أي لاعب ومن يحمل شعاره يفتخر به ويحترمه."

وأكد أبو الشوارب أن نادي النصر قام بتجديد عقود أكثر من لاعب في الفترة الأخيرة مثل محمود خميس وخالد جلال، وتساءل قائلا: لماذا لا نجدد عقد عامر وخليفة؟