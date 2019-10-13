علي صالح: مواجهة أفيال الحرب ليست سهلة

المصدر: بانكوك - العوضي النمر

أشار نجم منتخبنا الوطني ونادي الوصل علي صالح الذي ظهر بمستوى طيب خلال لقاء إندونيسيا، أن اللقاء المقبل أمام تايلاند الشهير بـ (أفيال الحرب) ليس سهلاً لأن الفريق المنافس من المنتخبات الجديدة في التصفيات، وله رصيد 4 نقاط ويلعب على أرضه ووسط جماهيره، ولكن مثل تلك الأمور تحفز لاعبينا لتقديم أداء قوي يتوج بنتيجة إيجابية تعزز صدارتنا للمجموعة السابعة. وقال علي صالح إن: الفوز على ماليزيا وإندونيسيا منح لاعبي منتخبنا جرعة معنوية عالية، تحفزهم لأداء قوي خلال المباراة المقبلة أمام تايلاند، يتوج بنتيجة إيجابية، ولكن مثل تلك النتائج تحتاج إلى جهد أكبر وتركيز أعلى لأن طموحات الفريق المنافس لاعتلاء الصدارة ليست بقليلة، وهو من المنتخبات القوية والطموحة في تلك التصفيات، مما يدفعنا لزيادة التركيز وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني بكل دقة.

وتمنى علي صالح أن يحقق لاعبو المنتخب الحالي أمنيتهم كجيل وأمنية قياداتنا وجماهيرنا الوفية بالتأهل إلى مونديال 2022 ليكون ثاني تأهل للأبيض في تاريخه، مضيفاً: لا شك أن تلك الأمنية تحفزنا كلاعبين لمواصلة تحقيق لفوز والتضحية من اجل المنتخب لأن المشاركة في البطولات العالمية شرف وإنجاز لأي لاعب يمارس الرياضة. وعبر علي صالح عن سعادته بالنتيجة الكبيرة التي حققها «الأبيض» خلال مباراته أمام اندونيسيا، قائلاً: نهدي النتيجة إلى جماهيرنا الوفية التي لم تبخل بدعم وتشجيع للاعبين خلال المباراة.