«الأبيض» يضع تكتيكات موقعة «تاماسات»

المصدر: بانكوك - العوضي النمر

رفع ««الأبيض»» درجات الاستعداد لوضع اللمسات التكتيكية استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام نظيره تايلاند بعد غد باستاد تاماسات في العاصمة التايلاندية بانكوك، في ثالث مواجهات «الأبيض» بالتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 لحساب المجموعة السابعة، التي تضم كذلك منتخبات فيتنام وتايلاند وإندونيسيا، خاصة وأن اللقاء يحظى بأهمية كبيرة للفريقين لتأكيد صدارة المجموعة التي يتربع على عرش صدارتها «الأبيض» برصيد 6 نقاط بعد الفوز على ماليزيا وإندونيسيا توالياً، فيما يحتل الفريق التايلاندي المركز الثاني برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل.

تدريبات

ويواصل «الأبيض» تحضيراته للمباراة بأداء مرانه الأساسي اليوم بعد أن أدى تدريبين خلال الأيام الماضية على الملعب الفرعي بكوالالمبور، تحت قيادة المدرب الهولندي فان مارفيك وجهازه المساعد، وظهر واضحاً من خلال التدريبات جاهزية اللاعبين البدنية والفنية للمباراة، متغلبين على حالة الإرهاق من اللعب أمام إندونيسيا ومن ثم السفر مباشرة في رحلة استمرت 6 ساعات، إضافة للروح المعنوية العالية سعياً للفوز بالمباراة المهمة بالنسبة للفريقين، خاصة «الأبيض» الذي يؤهل نفسه لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من تصدره لقمة المجموعة السابعة.

زيادة التركيز

الجهاز الفني بقيادة المدرب فان مارفيك ركز مع اللاعبين على التحضير المثالي للمباراة، وزيادة التركيز لاستغلال الفرص خلال المباراة، وعلاج السلبيات التي ظهرت في مباراة إندونيسيا، حيث يخطط مارفيك لفرض أسلوب لعب المنتخب على المنافس في ملعبه، وما زال الجهاز الفني يفاضل بين اللاعبين لاختيار التشكيل الأمثل، وهل يتم الدفع بعموري من بداية اللقاء، أم مثلما تم الدفع به أمام إندونيسيا في الشوط الثاني، ونجح في تحويل دفة المباراة لصالح الأبيض؟

محاضرة فيديو

ويقوم الجهاز الفني بعقد محاضرة فيديو للاعبين حول الجوانب الفنية للمنتخب التايلاندي وطريقة وأسلوب لعبه، بالإضافة إلى عقد جلسات خاصة مع عدد من اللاعبين، لزيادة حماسهم ومطالبتهم بأداء أدوار تكتيكية خلال المباراة تعزز من رغبة تحقيق الخروج بنتيجة إيجابية.

ويُعقد صباح غد الاجتماع الفني للمباراة ويعقبه المؤتمر الصحفي للمنتخبين وذلك للحديث عن الاستعدادات الفنية الخاصة بالمباراة.