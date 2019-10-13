«الأبيض الأولمبي» يواجه فيتنام ودياً في هوشي منه

المصدر: هوشي منه - البيان الرياضي

يخوض منتخبنا الأولمبي لكرة القدم مساء اليوم، مباراة دولية ودية، أمام نظيره منتخب فيتنام، في مدينة هوشي منه، بختام المعسكر الخارجي، استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة، المقررة في تايلاند يناير المقبل، والمؤهلة بدورها إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. وكان منتخبنا الأولمبي فاز على نظيره منتخب سنغافورة في المباراة الودية الأولى، التي أقيمت في سنغافورة، بثلاثية نظيفة، جاءت عن طريق فلاح الجنيبي ويحيى الغساني ومحمد الحمادي.

الجدير بالذكر أن الأولمبي سيلعب ضمن المجموعة الرابعة، إلى جانب منتخبات فيتنام، كوريا الشمالية والأردن، حيث يستهل منتخبنا مبارياته في البطولة بمواجهة منتخب فيتنام 10 يناير، وكوريا الشمالية 13 يناير، وأخيراً الأردن 16 يناير.