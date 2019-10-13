54 %: مستوى التحكيم في دورينا مقبول

المصدر: دبي- عزالدين جاد الله

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أكد 54% من المشاركين في استطلاع للرأي أجرته جريدة «البيان» خلال الأسبوع الماضي عبر موقعها الإلكتروني، وحسابيها على شبكتي التواصل الاجتماعي «تويتر» و«فيسبوك»، أنه، وبمرور ثلاث جولات من دوري الخليج العربي، فإن مستوى الأداء التحكيمي مقبول حتى الآن، مقابل 46% أشاروا إلى أن مستوى الأداء التحكيمي غير مقبول.

وناقشت «البيان» الموضوع مع قرائها ومتابعيها عبر حساباتها الثلاثة، من خلال طرح سؤال محدد، مفاده:«بعد مرور ثلاث جولات من دوري الخليج العربي، ما رأيك في مستوى التحكيم؟».

مصوتون

وبالعودة إلى تفاصيل الاستطلاع، فإن 56% من نسبة المصوتين عبر موقع البيان الإلكتروني، أكدوا أن مستوى التحكيم مقبول، مقابل 44% يرون عكس ذلك، بينما أجمع 54% في «تويتر»، أن الأداء التحكيمي مقنع حتى الآن في حين رأى 46% خلاف ذلك.

وفي نتائج الاستطلاع على شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أشار 52% إلى أن مستوى التحكيم مقبول، مقابل 48% أكدوا عكس ذلك.

8 جولات

من ناحيته أكد ماجد الفلاسي المشرف السابق على الفريق الأول لكرة القدم في نادي الوصل أنه من المبكر الحكم على الأداء التحكيمي وعلينا انتظار ثماني جولات حتى تحتدم المنافسة بين الفرق وبعدها نرى الأداء التحكيمي ونستطيع تقييمه.

وقال: أعتقد أن الانسجام بين «قضاة الملاعب» والتقنية الجديدة «فار» غائب، ويحتاج إلى سنوات للوصول إلى توافق ونتيجة إيجابية، مشيراً إلى أن هناك خلطاً بين التكنولوجيا والأداء البشري مما أثر سلباً على أداء الحكام.

وأضاف: التجانس بين «فار» والحكام يحتاج إلى سنوات وهذا أمر طبيعي، ومؤخراً بات الدوري الإنجليزي يستخدم تقنية «فار» وتقع لديهم أخطاء.

استفادة

وفي رده على سؤال عن المطلوب للارتقاء بالأداء التحكيمي، قال: أنا من أشد الداعمين للحكام المواطنين، ولا يوجد ما يمنع أن يتلقوا تدريباً عملياً عن طريق الحكام الأجانب، وهذا ما نراه في السعودية على سبيل المثال التي تستعين بالأجانب، كدرس عملي للاستفادة منهم.