اتحاد الكرة يشيد بدعم الجماهير للمنتخب

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أشاد اتحاد الإمارات لكرة القدم بالدور الذي لعبته الهيئات والمؤسسات الوطنية في تنظيم مباراة منتخبنا الوطني مع إندونيسيا التي أقيمت الخميس الماضي باستاد آل مكتوم بنادي النصر وانتهت بفوز الأبيض بخماسية نظيفة، مثمناً مساهمات شرطة دبي وإدارة أمن المنشآت في إخراج المباراة في أبهى صورة، بجانب نادي النصر مستضيف المباراة والذي سخر كافة إمكاناته لإنجاح المباراة، إضافة إلى الدور المهم لفريق عمل «المارشال» الإماراتي لتقديم الدعم اللازم للجان المنظمة والجماهير، مشيداً كذلك بالراعي الرسمي لاتحاد الكرة «اتصالات» على دعمهم للكرة الإماراتية ومياه العين لقيامهم بتوفير المياه للجماهير.

وقال محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد إن هذا الانتصار لم يكن يتحقق لولا تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين كل الأطراف.