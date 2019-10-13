الظفرة يعرقل شباب الأهلي في كأس الخليج العربي

المصدر: متابعة- إيهاب زهدي- محمد فضل

عرقل الظفرة، فريق شباب الأهلي في كأس الخليج العربي لكرة القدم، وألحق به الخسارة الأولى في البطولة بنتيجة 0 - 2، ضمن مباريات المجموعة الأولى، وسجل الهدفين محمد سيف، ووجواو بيدرو «ق 32 و88، ورفع الظفرة رصيده إلى 7 نقاط، مقتنصاً صدارة المجموعة، وتراجع شباب الأهلي ثانياً بسبع نقاط أيضاً، وجاء العين في المركز الثالث بالرصيد نفسه.



واقترب الفجيرة من خطف إحدى بطاقات التأهل للمرحلة الثانية من البطولة، بفوزه الصعب على حتا بهدف البرازيلي جوناثان «ق 47»، في إطار مباريات المجموعة الثانية، ووصل «الذئاب» إلى 7 نقاط فيما تجمد رصيد حتا عند نقطة وحيدة.