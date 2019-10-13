زيدان وسيدورف يشاركان في مؤتمر دبي للذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن مجلس دبي الرياضي، مشاركة نجم الكرة العالمية زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، بطل أبطال أوروبا 3 مرات، الحائز على العديد من الألقاب العالمية كلاعب ومدرب، النجم العالمي كلارنس سيدورف في فعاليات مؤتمر ومعرض دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي، الحدث الكبير والأول من نوعه في المنطقة، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، وتنطلق فعاليات المؤتمر في التاسعة صباح غد، في قاعة راشد بمركز دبي التجاري العالمي، ويركز على استخدام أحدث التقنيات في الرياضة.

تألق

ويتحدث زين الدين زيدان في اليوم الأول للمؤتمر، وسبق له زيارة دبي مرات عدة مع عائلته، حيث شارك في فعاليات ينظمها مجلس دبي الرياضي، ومنها مؤتمر دبي الرياضي الدولي، وجائزة دبي جلوب سوكر، ويتميز زيدان عن غيره من النجوم العالميين بتألقه كلاعب ومدرب، وأنه أحد 8 لاعبين في العالم، فازوا بكأس العالم ودوري أبطال أوروبا وجائزة الكرة الذهبية مجتمعين. ويملك زيدان مسيرة حافلة بالإنجازات والجوائز والألقاب، حيث حصد العديد من الجوائز الفردية كلاعب، منها جائزة أفضل لاعب في العالم للأعوام 1998، 2000، 2003، ونال جائزة الحذاء الذهبي في كأس العالم 2006، وجائزة أفضل لاعب في نهائي كأس العالم.

وفاز زيدان بجائزة الكرة الذهبية عام 1998، واختير أفضل لاعب فرنسي عامي 1998 و2002، وأفضل لاعب في الدوري الفرنسي 1996، وأفضل لاعب في الدوري الإيطالي عام 2001، وأفضل لاعب أجنبي في الدوري الإسباني عام 2002، وتم اختياره في قائمة أفضل 125 لاعب كرة على قيد الحياة، والتي تضم أعظم اللاعبين في العالم الأحياء، كما تم اختياره أفضل لاعب في أوروبا، بمناسبة اليوبيل الذهبي.

وعلى صعيد عمله كمدرب، فاز زيدان بجائزة أفضل مدرب في العالم عام 2017، بعدما قاد الفريق بشكل غير مسبوق للفوز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية، ولقب الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني وكأس السوبر الأوروبي مرتين، وكأس العالم للأندية مرتين.

الأكاديميات والتكنولوجيا

ويتحدث في جلسة الأكاديميات الرياضية والتكنولوجيا في اليوم الثاني للمؤتمر، النجم العالمي الهولندي كلارنس سيدورف، المدرب العالمي، واللاعب المحترف سابقاً، والذي اختير أحد أفضل لاعبي خط الوسط عام 2004، ضمن لائحة «فيفا 100»، التي وضعها بيليه، وتضم أسماء أفضل اللاعبين في التاريخ على قيد الحياة، ويعتبر كلارنس سيدورف، اللاعب الوحيد الذي فاز بلقب دوري أبطال أوروبا مع 3 أندية، هي أياكس أمستردام في عام 1995، وريال مدريد في عام 1998، وإيه سي ميلان في عامي 2007 و2003، ولعب أيضاً لناديي سامبدوريا وإنتر ميلان.

وبدأ سيدورف مشواره التدريبي في يناير 2014 مع ميلان الإيطالي، ثم تولى تدريب شينزهن الصيني، وكانت تجربته التدريبية الثالثة مع ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني، ثم درب أسود الكاميرون في أغسطس 2018.

نخبة

ويستضيف مؤتمر ومعرض دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي، نخبة من العلماء وأبطال العالم والشركات العالمية في مختلف المجالات، لاستعراض أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث شهد المؤتمر مشاركة ساكي تاسوديس مدير عام -MENA- SAP، وأليكس شامبيون، الباحث في علوم الأداء الفني، الذي يتحدث عن أهمية الإحساس في خوارزميات الذكاء الاصطناعي، واليسو روسي عميد كلية التقنيات جامعة بيزا الإيطالية، وسيتحدث عن برمجيات الذكاء الاصطناعي في كرة القدم.

وأعلن مجلس دبي الرياضي سابقاً، عن مشاركة كل من دوني نيلسون رئيس نادي دالاس مافريك الأمريكي، درخان اكر رئيس التقنيات، عضو مجلس إدارة غلطة سراي، وكرستيان جوتمان الخبير الرائد في عالم الذكاء الاصطناعي، ومارك ري برت مؤسس بوستن داينمكس، خبير برمجيات الإنسان الآلي، وستيفان أودي بطل العالم للتنس الأرضي على الكراسي المتحركة، وياني جليتشكوفا البطلة الأوكرانية في السباحة صاحبة 4 ميداليات ذهبية، أمادو جالو فول رئيس إدارة التطوير في دوري كرة السلة الأمريكية للمحترفين، وجان بومار مدير العلاقات العامة في الاتحاد الألماني للفروسية، براين بالكومبي المدير التنفيذي لسباقات روبو ريس، لازلو وجدا المستشار الأول للأولمبياد.

مشاركون

وأعلن عن مشاركة ألكساندرا أجاج المدير التنفيذي فورميلا إي، بيبوب غريستا المدير التنفيذي هايبر لوب، بروفسور جيسي ديفس من جامعة ليوفان البلجيكية، سيمون كليج المستشار اللجنة الأولمبية الدولية، ريجن ماشادو بطل العالم في رياضة الجيوجيتسو، أليكس شامبيون الباحث في علوم الأداء الفني، سوزان رخ كامو بطلة العالم في التزلج مديرة لجنة التطوير، د. جوليان جولد عمدة وعضو مجلس بلدية بيفرلي هيلز، شين زوهي مدير عام مكتب جينكدو الصيني للرياضة، كولن ويبستر رئيس الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية، جوهانس هولز ميولر رئيس إدارة التكنولوجيا والإبداع في الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأليسو روسي عميد كلية التقنيات جامعة بيزا الإيطالية.

رعاية

ويرعى مؤتمر ومعرض دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي، عدة مؤسسات وطنية ودولية، من أبرزها طيران الإمارات، قناة دبي الرياضية، تطبيق تيك توك العالمي، ونيو سمارت هيلث، مدينة دبي الرياضية، وأودي، سوق دبي الحرة، النابودة للسيارات، ومركز دبي التجاري.