40 مشاركاً في دورة «قضاة الملاعب» المستجدين

المصدر: دبي - البيان الرياضي

انطلقت أول من أمس بمقر اتحاد الكرة بدبي محاور دورة «قضاة الملاعب» المستجدين التي ينظمها اتحاد الكرة بمشاركة 40 حكماً مستجداً،وحضر افتتاح الدورة علي الطريفي مدير إدارة الحكام، وصالح المرزوقي مسؤول حكام المراحل العمرية، والحكم الدولي يعقوب الحمادي.

واتبعت لجنة الحكام نظاماً جديداً في تنظيم دورة الحكام المستجدين لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن للتسجيل في هذه الدورة، حيث ستنظم كل يوم جمعة وسبت من كل أسبوع ولمدة خمسة أسابيع وحددت مواعيد المحاضرات والتدريبات العملية بما يتناسب مع ظروف المشاركين الدراسية .

وأتاحت لجنة وإدارة الحكام حضور أولياء الأمور مع أبنائهم لهذه الدورات للاطلاع على برامج الدورة وتشجيع أبنائهم على إكمال متطلبات الدورة والانخراط ضمن المنظومة التحكيمية.