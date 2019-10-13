14 دولة في بطولة «التسامح العربية للصالات»

المصدر: أبوظبي ـ محمد صادق

استعرض الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي التحضيرات لبطولة التسامح العربية الجامعية لكرة قدم الصالات التي تستضيفها أبوظبي تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، الرئيس الفخري للاتحاد العربي للرياضة الجامعية، بمشاركة 14 دولة في الفترة من 30 الجاري وحتى 7 نوفمبر المقبل، تزامناً مع احتفالات الدولة بعام التسامح.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الاتحاد برئاسة الدكتور سعيد الحساني، وحضور الدكتور علي سعيد بن حرمل نائب الرئيس، والدكتور حمد الكعبي الأمين العام ، وعلي مسري المدير التنفيذي للاتحاد.

وأكد الدكتور سعيد الحساني أن الاتحاد أكمل التحضيرات لاستضافة البطولة، مشيراً إلى أن الاتحاد يسعى وبالتعاون مع الأشقاء في الدول العربية إلى تطوير الرياضة الجامعية العربية.