الشارقة ثالث المجموعة الثانية بعد تغلبه على الوصل

المصدر: الشارقة - عز الدين جاد الله- تصوير - سالم خميس

تغلب فريق الشارقة على منافسه الوصل بنتيجة 4-0، وذلك في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب نادي الشارقة في ختام الجولة الرابعة لكأس الخليج العربي.

أحرز أهداف الشارقة كل من: طارق الخديم "ق 18"، حمد جاسم "ق62"، عمر جمعة "ق 64" ، و رافائيل دوسانتوس"ق 90".

ورفع الشارقة رصيده إلى 6 نقاط، حيث ارتقى إلى المركز الثالث بالمجموعة الثانية خلف كل من الوحدة والفجيرة، معززاً من فرصه في التأهل للدور الثاني للمسابقة، بينما تجمد رصيد الوصل عند 3 نقاط في المركز الخامس.

ويتقابل الشارقة والوصل مجدداً يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي.