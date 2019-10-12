أروابارينا: أنا المسؤول الأول عن خسارة شباب الأهلي

المصدر: دبي - ايهاب زهدي

أعلن الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي، عن تحمله مسؤولية الخسارة كاملة بهدفين دون مقابل من الظفرة مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الأولى من كأس الخليج العربي لكرة القدم.

وقال رودولفو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "أبارك للظفرة على فوزه المستحق، ولا أستطيع تقييم المباراة الآن، ولكن انطباعي أننا لعبنا بشكل سئ خاصة في الاستحواذ على الكرة، وبطئ التحضيرات، والتمرير غير الدقيق في الشوط الأول، وارتكبنا أخطاء، وتسببنا بركلة الجزاء، وأعتبر الخسارة من الظفرة جرس إنذار للفريق واللاعبين".

وأضاف رودولفو : "أنا المسؤول الأول عن المظهر الذي ظهر عليه شباب الأهلي، ولذا علينا تقليل الكلام والتريكز على الفعل والعمل المكثف في المرحلة المقبلة، وهذه أول هزيمة للفريق، ولكن لابد من النهوض السريع، ومعالجة الأخطاء وأبرزها نقص الشراسة الهجومية، وأكرر أنا المسؤول رقم واحد عن أي شيء متعلق بالفريق".

ورفض رودولفو تبرير الخسارة بالغيابات الكثيرة عن الفريق، بقوله: "الغيابات ليست سبب للحديث عن الخسارة، ونحن قدمنا مباراة سيئة، والظفرة استحق الفوز واستغل الفرصة والوضع، ونحن لم نستطع اختراق الدفاعات بالشكل المطلوب للتسجيل، ولكن إذا كنا اذكياء، فعلينا الاستفادة من الخسارة بأن تكون دافع إيجابي وليس سلبي للفريق، والكلام هنا صعب، ولكن يجب قلب الوضع بشكل إيجابي".

وعن مدى تأثير الأخطاء التحكيمية على المباراة، قال: "هناك مواقف تحكيمية يمكن الحديث عنها، ولكن جميع الحكام يخطئون مثلي ومثل اللاعبين، وأنا احترم الحكام، وللأسف ليس هناك تقنية فيديو للحكم بشكل جيد على تلك الأخطاء، ولكن الهزيمة اليوم ليست متعلقة بالتحكيم على الاطلاق، لأن شباب الأهلي هجومه ودفاعه لم يكونا منظمين، ولم نستطع بهذا الأداء أن نكسر حدة دفاعات وتمركز لاعبي الظفرة، وأكرر المسؤولية تقع على عاتقي".