رازوفيتش: الظفرة حقق هدفه وخرج من دبي بـ 3 نقاط

المصدر: دبي - ايهاب زهدي

أكد الصربي فوك رازوفيتش مدرب الظفرة،على أهمية الفوز على شباب الأهلي اليوم، بهدفين نظيفين ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الأولى من كأس الخليج العربي.

وقال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "لعب الظفرة بشكل جيد، واستحق الفوز، ونحن جئنا إلى استاد راشد بدبي، بهدف تحقيق الفوز، وحققنا هدفنا بالفعل، والبطولة تمثل لنا أهمية خاصة".

وأضاف: "كنا قادرين على تحقيق الفوز بأكثر من هدفين، بعدما حصلنا على فرص كثيرة ضائعة، ومنها ركلة جزاء مهدرة، والمهم أن لاعبي الظفرة قدموا أداء قوي، وكنا أفضل من المنافس في الشوط الثاني".

وأشار إلى أن إضاعة ركلة الجزاء، لم تفقده الثقة بفريقه، وقال: "جئت إلى دبي بفريق عمل بشكل جيد خلال الأسبوع الماضي، وكانت لدي ثقة كبيرة باللاعبين، ولم أفكر بضياع ركلة الجزاء، لأنني كنت أثق في قدرة اللاعبين على العودة والفوز بالمباراة، واللاعبين يدركون أن المباراة فيها أوقات صعبة، وتعاملنا معها بشكل جيد".

وعن أهداف الظفرة في الموسم الحالي، قال: "نحن لم نحدد أهدافنا للموسم الحالي حتى الآن، وأنا ادعو إلى التمتع بكل مباراة، ولا أستطيع تحديد أن البطولة هذه أو غيرها هدفنا، بل نتطلع إلى تحقيق النتائج، وفي كرة القدم المهم ما يقدمه اللاعبين من أداء وما يبذلونه من جهد ولا تستطيع القفز مباشرة إلى المستقبل والتطلعات".