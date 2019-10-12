البطائح إلى دور الـ16 في كأس رئيس الدولة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

تأهل فريق البطائح إلى دور الـ16 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، وضرب موعداً مع كلباء، جاء تأهل الفريق بوصوله إلى النقطة التاسعة وتصدره المجموعة الثانية بالدور التمهيدي بالفوز على العربي 2 - 1، ويتبقى للفريق مباراة واحدة أمام مسافي ولن تؤثر نتيجتها أو نتائج باقي فرق المجموعة على تأهله.

سجل هدفي البطائح في شباك العربي، البرازيليان ويندرسون والكسندر «ق 12 و20» وأحرز للعربي البرازيلي بيرناديس «ق 78».

وفي مباراة ثانية فاز الحمرية على مضيفه الإمارات 3 ـ 0 سجل الأهداف سانتوس وبكاري وسعيد بن جمعة.