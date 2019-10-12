الفجيرة يعبر حتا ويقترب من الدور الثاني

المصدر: الفجيرة – محمد فضل- تصوير زيشان أحمد

اقترب الفجيرة من خطف إحدى بطاقات الصعود للمرحلة الثانية من مسابقة كأس الخليج العربي عن المجموعة الثانية بعد فوزه الصعب على حتا بهدف وحيد سجله البرازيلي جوناثان (ق 47) ليرفع الفجيرة رصيده إلى 7 نقاط فيما تجمد رصيد حتا عند نقطة وحيدة.

وانتهى الشوط الأول للمباراة بتعادل سلبي في النتيجة والأداء ،حيث ساد الحذر الشديد أداء الفريقين وغابت الفرص الحقيقية أمام المرمى عدا فرصة وحيدة حصل عليها محترف الفجيرة جوناثان الذي وجد نفسه في مواجهة حارس حتا درويش.

ومع انطلاق الشوط الثاني تقدم الفجيرة بهدفه الأول عبر جوناثان، الذي تعامل مع تمريرة أحمد درويش بذكاء واضعاً الكرة يسار حارس حتا درويش محمد (ق 47) ، وكاد المتألق فرناندو غبراييل أن يضيف الهدف الثاني لكن كرته إرتطمت بقائم حتا.

وفي المقابل صد قائم الفجيرة الايسر تسديدة بديل حتا النيجيري فيكتور توغالي (ق71 )، وبلغ عدد الحضور الجماهيري 265 متفرجاً.