الظفرة يهزم شباب الأهلي ويفقده الصدارة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي- تصوير عيسى البلوشي

تلقى شباب الأهلي، خسارته الأولى من ضيفه الظفرة في كأس الخليج العربي، وذلك بنتيجة 0-2 في اللقاء الذي جرى بينهما مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الأولى للبطولة.

وسجل هدفي الظفرة كل من محمد سيف في الدقيقة 32، وجواو بيدرو في الدقيقة 88، ليرفع الظفرة رصيده إلى 7 نقاط، ويقتنص الصدارة، ويتجمد رصيد شباب الأهلي عند 7 نقاط، ويتراجع إلى المركز الثاني، ويأتي العين ثالثاً بنفس رصيد النقاط.

وأضاع الظفرة فرصة التقدم في الدقيقة 16، بفضل تألق حارس شباب الأهلي حسن حمزة، في التصدي لركلة الجزاء التي سددها جواو بيدرو.

وردت العارضة ركلة حرة سددها ديغو جاردل في الدقيقة 30، ثم رد القائم تسديدة أخرى، ولكنها هذه المرة ذهبت إلى محمد سيف ليسددها قوية في شباك شباب الأهلي، معلناً عن هدف في الدقيقة 32.

وحاول شباب الأهلي، التعديل في الشوط الثاني، مع تطوير أداءه الهجومي، لكنه قوبل بدفاع قوي، وتألق لافت من خالد السناني حارس الظفرة، والذي نجح في إبعاد أكثر من فرصة محققة للتسجيل، واخطرها رأسية قوية من ليوناردو في الدقيقة 76.

وأضاع البرازيلي لوفانور، فرصة تسجيل هدف التعادل لشباب الأهلي من انفراد صريح بمرمى الظفرة في الدقيقة 87، ويرد الظفرة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 88، عن طريق جواو بيدرو، بعدما خطف الكرة من بين مدافع وحارس شباب الأهلي، ليقتنص الظفرة 3 نقاط غالية.