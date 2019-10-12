مباراة ودية لمنتخب الإمارات الأولمبي استعدادا لنهائيات آسيا

المصدر: وام

يخوض منتخبنا الأولمبي لكرة القدم مساء يوم غد الأحد مباراة دولية ودية أمام نظيره منتخب فيتنام في مدينة "هوشي منه" في ختام المعسكر الخارجي، استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة المقررة في تايلند يناير 2020 والمؤهلة بدورها إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وكان منتخبنا الأولمبي فاز على نظيره منتخب سنغافورة في المباراة الودية الأولى التي أقيمت في سنغافورة بثلاثية نظيفة جاءت عن طريق فلاح الجنيبي ويحيى الغساني ومحمد الحمادي.

وتضم بعثة منتخبنا 24 لاعبا قام المدير الفني ماسيج سكورزا باختيارهم للقائمة وهم سعود عبدالرزاق المهيري وخلفان حسن النوبي ومحمد راشد الحمادي وطحنون حمدان الزعابي ومنصور إبراهيم الحربي وماجد عبدالله سالم ويحيى علي الغساني ومحمد إسماعيل الجنيبي وعبدالرحمن صالح خميس وسهيل عبدالله المطوع وفلاح وليد جمعة وعلي عيد غميل وماجد راشد المحرزي وحمدان ناصر مسعود وخالد إبراهيم الظنحاني وخالد عبدالرحمن البلوشي وخالد محمد الهاشمي وعيسى العتيبة وعبدالرحمن عبدالله العامري ويعقوب يوسف عبدالله وعبدالله أحمد النعيمي وسعيد سويدان وراشد سالم خلفان وأحمد عيسى جمعة.