كلباء يتعاقد رسمياً مع المدرب خورخي داسيلفا

المصدر: كلباء-محمد فضل

أعلن نادي اتحاد كلباء عن تعاقده رسمياً مع المدرب الاورجوياني خورخي داسيلفا " 57 عاماً " وذلك خلفاً للإيطالي المقال فابيو فيفياني ، وتم التوقيع على العقد ظهر اليوم بمقر النادي بحضور محمد عبيد اليماحي نائب رئيس شركة كرة القدم والمدرب داسيلفا والذي تابع مباراة فريقه الجديد التي أقيمت امس امام خورفكان ضمن مسابقة الكأس من المدرجات بعد أن قام بتدوين عدة ملاحظات على أداء لاعبي النمور أمام خورفكان خلال المواجهة التي انتهت على وقع التعادل السلبي.

وأشاد محمد اليماحي بالخبرات الكبيرة للمدرب الجديد الذي سبق له العمل في الدوريات العربية بدءاً من نادي بني ياس ومروراً بالنصر السعودي الذي قاده للتتويج بلقب دوري المحترفين قبل عدة مواسم ، وانتقاله ايضاً لتدريب الزمالك المصري .

وأشار اليماحي الى أن مدة العقد لموسم واحد معرباً عن أمله في أن ينجح داسيلفا في إعادة الابتسامه لشفاه جماهير النمور وأن يحقق معه اللاعبون نتائج جيدة في المباريات المقبلة بدءاً من مواجهة الفجيرة في الجولة الرابعة من الدوري والمقرر لها يوم 18 الجاري .

من جانبه عبر المدرب الجديد عن سعادته بالعودة من جديد للتدريب هنا في الامارات مشيراً الى أن الكرة العربية ليست بغريبة عليه وانه سيقوم بتسخير كافة خبراته وإمكاناته لفريق كلباء معرباً عن أمله تحقيق النتائج المرجوة هذا الموسم .