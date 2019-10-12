عملية جراحية لتنظيف ركبة مزيان

المصدر: العين -طلحة عبدالله

سيخضع اللاعب الجزائري عبد الرحمن مزيان، الجناح الأيسر لفريق نادي العين إلى جراحة صباح غد الأحد، لتنظيف غضروف الركبة حسب ما أعلنه النادي رسميا اليوم.

وسيحدد طبيب الفريق موعد عودته للملعب بعد الاطلاع عن نتائج العملية الجراحية، وكان اللاعب الجزائري تعرض للإصابة أثناء مباراة العين والوصل لحساب الجولة الثانية من دوري الخليج العربي لكرة القدم، وشخصها الكرواتي جوريكا راكيتش، طبيب الفريق، بأنها عبارة عن كدمة في الركبة، ليغيب اللاعب على أثرها عن المشاركة مع الفريق.

وتعاقد العين مع مزيان في منتصف يونيو الماضي لمدة أربع سنوات قادما من نادي اتحاد العاصمة الجزائري، وخاض مع الفريق 4 مباريات وديا ورسميا، صنع خلالها هدفين.