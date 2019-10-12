الفجيرة وحتا.. ذكريات الملحق

المصدر: الفجيرة - محمد فضل ــ دبي - علي الظاهري

يسعى ذئاب الفجيرة إلى مواصلة عروضهم الجيدة وتألقهم مع انطلاقة الموسم الكروي الحالي في مختلف المسابقات، ويستقبل الفريق الأحمر على ملعبه بالفجيرة عند السادسة والربع، ضيفه حتا في مباراة تأتي لحساب الأسبوع الرابع من مسابقة كأس الخليج العربي لفرق المجموعة الثانية ويدخل لاعبو الفريقين اللقاء بذكريات مباراتي ملحق البقاء والصعود والتي خطف من خلالها فريق الفجيرة بطاقة الصعود لدوري الخليج العربي فيما هبط حتا للهواة، ويطمح أصحاب الأرض إلى تحقيق الانتصار الثاني على التوالي في هذه المسابقة بعد الفوز على الوصل في الجولة الماضية في زعبيل وهو الانتصار الذي رفع رصيد الفريق إلى 4 نقاط في المركز الثالث وهو ذات الرصيد الذي يملكه بني ياس الوصيف والمتفوق على الفجيرة بفارق الأهداف، وكان الفجيرة قد خسر مباراة الافتتاح أمام العنابي وتعادل بهدفين أمام عجمان، كما يسعى مجيد بوقرة مدرب الذئاب إلى مواصلة مشواره الناجح مع الفريق والذهاب بعيداً ضمن هذه المسابقة المهمة، وتبدو صفوف الفريق الفجراوي مكتملة بعد تعافي المصابين وعودة الليبيري وليام جبور بعد المشاركة مع منتخب بلاده أفريقياً فضلاً عن عودة البرازيلي جوناثان والمدافع هلال سعيد لخط الدفاع.



تحذير



بدوره حذر مجيد بوقرة مدرب الفجيرة من خطورة الفريق الضيف الفائز على كلباء في الدوري مشيراً إلى أن نتائج الإعصار في الكأس واحتلاله للمركز الأخير بالمجموعة الثانية يجب أن لا تخدعهم مؤكداً جاهزية فريقه للمباراة والتي سيدفع فيها بالبدلاء واللاعبين صغار السن الذين لم يجدوا حظهم من المشاركة في الدوري، وأشار المدرب إلى أنه وجه عدداً من النصائح للاعبين الصغار مواليد 97 الذين يمثلون مستقبل وأمل فريق الفجيرة في قادم المواسم لافتاً إلى أن اللعب في الدوري يمر عبر هذه المسابقات ولابد من إثبات الذات والتركيز واستغلال مثل هذه الفرص التي لا تتكرر .



تحضير



وأكد مدرب نادي حتا اليوناني كرستوس كونتيس، أن المباراة السابقة كانت جيدة، وهم سوف يخوضون تحدياً جديداً أمام نادي الفجيرة. وأضاف قائلاً ( لقد استعدينا جيداً لهذا اللقاء الذي سوف يكون مختلفاً وهنالك تغير في التشكيلة وإشراك ثلاثة لاعبين من الرديف، وجميع اللاعبين يستشعرون مسؤولية وأهمية هذه المباراة ).



وقال كرستوس كونتيس ( المباراة لا تعتبر بروفة لمباراة العين في الدوري لأن الفريقين مختلفين والفجيرة لديهم نفس طموحنا ومن جانبنا نحن يجب أن نقاتل في جميع المباريات لتحقيق أرقام إيجابية ووجهنا اللاعبين أن يركزوا فقط على مباراة الفجيرة ). كما تحدث مدرب نادي حتا عن إصابة ماهر جاسم ومحمود قاسم قائلاً ( ماهر جاسم انتهى من مرحلة التأهيل أما محمود قاسم لا يعاني من أي شيء وليست لديه مشكلة تمنعه من اللعب).